Samsung Galaxy Z Fold 2 si aggiorna: ecco le patch di luglio

A seguito degli ultimi rumor circa le probabili caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold5, il successore dall’attesissimo Galaxy Z Fold4 possibilmente in arrivo il prossimo 10 agosto, in queste ore il team di sviluppo della One UI di Samsung ha iniziato a rilasciare il tanto atteso aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio anche per il validissimo Samsung Galaxy Z Fold 2.

In base alle prime informazioni pubblicate in queste ore, infatti, scopriamo che lo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano sta iniziando a ricevere il firmware F916BXXS2GVF5 anche in Europa e più nello specifico in questi Paesi: Italia, Germania, Portogallo, Repubblica Ceca e non solo.

Samsung Galaxy Z Fold 2 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio

Le patch di questo mese includono più di 60 correzioni di sicurezza per chiudere le falle presenti sia sul versante Android che su quello della One UI, pertanto il nostro consiglio è di scaricare e installare il prima possibile il nuovo update per mantenere il vostro device sempre protetto e i vostri dati sempre al sicuro. In attesa di scoprire quando l’update sarà disponibile qui da noi, vi ricordiamo che potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di luglio

In attesa che l’update sarà disponibile anche per i Galaxy Z Fold 2 venduti nel nostro Paese, il team di sviluppo di Samsung ha aggiornato i seguenti device alle patch di sicurezza di questo mese:

