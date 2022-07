Samsung Galaxy S22, ecco le patch di luglio con tante novità

A distanza di un giorno dall’arrivo delle patch di sicurezza di luglio per Samsung Galaxy A32, in queste ore le nuove correzioni di sicurezza iniziano a fare capolino anche sui top di gamma Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Infatti, in base alle prime informazioni raccolte in rete in queste ore, scopriamo che gli smartphone stanno iniziando a ricevere il firmware S90xEXXU2AVF9 in Malesia, Singapore e Thailandia; per gli utenti in Europa, invece, il team di sviluppo della One UI sta avviando il rollout del firmware S90xBXXU2AVF5.

Samsung Galaxy S22 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio, anche in Europa

In attesa che l’update sarà disponibile anche per i device commercializzati nel nostro Paese, il changelog ufficiale che accompagna l’update segnala alcune novità anche per le seguenti applicazioni proprietarie:

Galaxy Wearable

Samsung Global Goals

Samsung Kids

PENUP

Samsung Internet

Samsung Health

SmartThings

Galaxy Shop

Samsung Members

Samsung Pay

Samsung TV Plus

Calcolatrice

Smart Switch

Registratore

Ricordiamo che, una volta disponibile, il firmware potrà essere scaricato manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA. Infine, per tutti gli utenti alla ricerca di una buona occasione per cambiare il proprio device e mettere le mani su un campione di vendite, segnaliamo l’incredibile sconto del 38% di Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.