Samsung Galaxy A72, arrivano le patch di luglio con tante feature

Mentre i numerosi fan della linea wearable di Samsung si stanno strofinando le mani all’idea che Samsung Galaxy Watch 5 possa essere il primo smartwatch a garantire 3 giorni di autonomia, il team della One UI continua a prestare attenzione al supporto software e in queste ore ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di luglio per l’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A72.

Come apprendiamo dalle prime informazioni pubblicate in rete, il device del colosso sudcoreano sta ricevendo il firmware A725FXXU4BVG1 a partire dalla Russia e si sta espandendo anche in Europa; in tutta probabilità arriverà anche nel nostro Paese a partire dalla prossima settimana in risposta alle nuove policy di aggiornamento per il Vecchio Continente.

La particolarità dell’update è che, oltre a includere le correzioni per più di circa 60 falle di sicurezza tra Android e la One UI, sono presenti anche miglioramenti non meglio specificati per la qualità della fotocamera. In tutta probabilità i programmatori di Samsung hanno introdotto correzioni e miglioramenti vari per ottimizzare la resa fotografica e quindi la qualità delle foto.

In attesa che il nuovo firmware sbarchi anche in Italia, potete controllarne la disponibilità dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, vi segnaliamo l’ottimo sconto per l’ex top di gamma (e ancora validissimo) Samsung Galaxy S20+ in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre.

Tutti i dispositivi Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di luglio

Giorno dopo giorno cresce il numero dei dispositivi del colosso sudcoreano aggiornati alle patch di sicurezza di luglio, finora disponibili per i seguenti device:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy A72 : tutti i prezzi

20,90€ è la miglior offerta in assoluto oggi resa possibile per Samsung Galaxy A72: l'acquisto può essere effettuato presso Ebay.

Ecco una tabella con tutte le offerte possibili.