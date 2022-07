Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna: ecco le patch di luglio

A distanza ormai da poche settimane dalla presentazione dei tanto attesi nuovi foldbale Samsung, tra parentesi sono stati pubblicati in rete i render ufficiali di Samsung Galaxy Z Fold4, il team di sviluppo della One UI non distoglie l’attenzione dal loro lavoro più importante: il rilascio delle patch di sicurezza di luglio che proprio in queste ore stanno iniziando a fare capolino sull’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A52 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che lo smartphone del colosso sudcoreano sta iniziando a ricevere il firmware A526BXXU1CVG2 in molti Paesi europei, tra cui:

Italia

Austria

Bulgaria

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Lussemburgo

Portogallo

Romania

Slovenia

Spagna

Svizzera

Repubblica Ceca

Olanda

Inghilterra

Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna con le patch di luglio: ora è più sicuro

Il nuovo firmware introduce più di 60 correzioni di sicurezza che si occupano di chiudere le falle scovate nella controparte Android e della One UI: come sempre il nostro consiglio è quello di scaricare e installare immediatamente il nuovo firmware non appena disponibile. A tal proposito, gli utenti muniti del device possono controllare la presenza delle patch tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto le patch di sicurezza di luglio

Giorno dopo giorno continua a crescere il numero dei dispositivi Samsung a ricevere il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili su questi device:

