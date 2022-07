Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna: ecco le attese patch di luglio

Mentre Samsung si sta preparando al lancio dei foldable di nuova generazione, il colosso sudcoreano sta continuando a rilasciare le patch di sicurezza di luglio che proprio in queste ore iniziano a fare capolino sull’iconico Samsung Galaxy S10 Lite.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate dagli utenti che hanno iniziato a ricevere il firmware G770FXXS6GVG1, scopriamo che il team della One UI sta iniziando a rilasciare l’update per un numero sempre maggiore di Samsung Galaxy S10 Lite nei mercati in cui è disponibile.

Samsung Galaxy S10 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio

Attualmente ci sono conferme dei primi avvistamenti in alcuni Paesi europei, pertanto non dovrebbe volerci tanto prima che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese – vi ricordiamo che potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Le patch di questo mese correggono importanti falle di sicurezza di Android e della One UI, pertanto il nostro consiglio è quello di installarle appena saranno disponibili.

Sebbene lo smartphone di Samsung rientri all’interno dei device che saranno aggiornati ad Android 13, vi segnaliamo che il più prestante e recente Samsung Galaxy A52s 5G è in offerta su Amazon a un prezzo regalo con il 35% di sconto.

Tutti i device di Samsung aggiornati con le patch di luglio

Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppo della One UI per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili per i seguenti device:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.