Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna: arrivano le patch di luglio

Mentre i fan di Samsung sono evidentemente concentrati a scoprire tutte le novità di Samsung Galaxy Z Fold4, il nuovo e attesissimo smartphone pieghevole di fascia premium, il team di sviluppo della One UI non perde tempo e continua a rilasciare con estrema celerità le patch di sicurezza di luglio che in questi giorni stanno arrivando sull’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A52s 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A528BXXS1CVG2 in Europa e molto probabilmente arriverà anche qui da noi in Italia nel giro dei prossimi giorni.

Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio

Come sappiamo le patch di sicurezza di questo mese chiudono un gran numero di falle relative alla One UI e ad Android: il nostro consiglio è sempre quello di scaricare e installarle immediatamente al fine di migliorare la sicurezza del proprio smartphone. In attesa di ricevere la notifica OTA di aggiornamento, potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Inoltre, restando in tema, l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G torna nuovamente in offerta su Amazon con un incredibile sconto del 36% che fa crollare il prezzo di vendita a meno di 300 euro.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di luglio

Continua a ritmo serrato il lavoro del team di sviluppo della One UI per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili per i seguenti dispositivi:

