Samsung Galaxy A32 riceve le patch di luglio prima di tutti: le novità

Samsung si conferma ancora una volta l’unica azienda nel panorama Android ad aggiornare con precisione chirurgica i device compatibili: proprio in queste ore il medio gamma Samsung Galaxy A32 diventa il primo smartphone in assoluto a ricevere le patch di sicurezza di luglio.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate sul forum ufficiale sudcoreano della compagnia, alcuni utenti stanno iniziando a ricevere il firmware A325NKSU1BVF2 per la versione 4G coreana (SM-A325N) dello smartphone di fascia media.

Samsung Galaxy A32 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio

Con un peso pari a circa 1 GB, sembra che all’interno del nuovo firmware non ci siano solo le ultime patch di sicurezza di questo mese: il changelog fa anche riferimento a un numero non meglio precisato di miglioramenti circa la stabilità del sistema.

Anche in questo caso l’update in questione è in fase di rilascio a scaglioni e a partire dalla Corea del Sud: gli utenti muniti dello smartphone di fascia media dovrebbero iniziare a ricevere il nuovo firmware a partire da questi giorni, mentre per gli utenti italiani bisognerà attendere forse la metà del mese (vi terremo informati non appena saranno disponibili, non abbiate timore).

Infine, restando in tema di smartphone Samsung con un ottimo supporto software e un rapporto qualità/prezzo invidiabile, vi segnaliamo l’incredibile sconto del 38% di Amazon per Samsung Galaxy A52s 5G. Vi ricordiamo che il device monta un bel pannello AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, un potente processore octa core, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida e una fotocamera quadrupla sul retro con un sensore principale da 64 MP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.