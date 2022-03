Realme GT Neo3 si mostra in un poster ufficiale: che ve ne pare?

A distanza di pochissime ore dall'ultima indiscrezione su Realme GT Neo3, il colosso cinese ha deciso di spingere l'hype a un nuovo livello pubblicando un poster ufficiale che riprende il retro di Realme GT Neo3.

Il successore dell'ottimo e apprezzato Realme GT Neo2, com'è possibile notare nell'immagine di copertina, presenta un design costituito da un telaio posteriore di colore blu con due bande bianche che partono dal modulo fotografico e proseguono in linea verticale fino al bordo inferiore del telefono.

Realme GT Neo3 è stato svelato in un nuovo poster ufficiale

Il poster ufficiale conferma ancora una volta il modulo fotografico triplo con flash LED che, secondo gli ultimi rumor, sarà costituito da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS – è lo stesso che l'azienda ha introdotto su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente si vocifera che troverà posto un sensore punch hole da 16 MP.

Oltre a montare un batteria con supporto alla ricarica rapida da 150W e il nuovo processore di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100, l'atteso smartphone del colosso cinese dovrebbe montare un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+ e sensore di impronte integrato. Non ci sono ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda il sistema operativo, ma in molti ritengono che Realme GT Neo3 arriverà con Android 12 e la Realme UI 3.0: resta da vedere se il device rientrerà nella nuova policy degli aggiornamenti annunciata durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

Infine, un report pubblicato in queste ore da Counterpoint Research indica che gli smartphone 5G di Realme hanno raggiunto un nuovo record durante il Q4 2021 arrivando a sbaragliare la concorrenza. La serie GT e Realme 8 5G, infatti, hanno contribuito a una crescita globale che ha consentito alla compagnia di registrare il +165% YoY.