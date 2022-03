Realme GT Neo3 arriverà con il nuovo e potente SoC di MediaTek

Dopo la conferma che Realme GT Neo3 sarà il primo smartphone del colosso cinese a offrire pieno supporto alla ricarica rapida da 150 W, in queste ore scopriamo con assoluta certezza che lo smartphone di Realme sarà anche uno dei primi a montare il processore MediaTek Dimensity 8100 – il SoC del colosso taiwanese è atteso anche in un altro medio gamma di OnePlus.

Infatti, come si può notare dal poster ufficiale di MediaTek pubblicato in rete in queste ore, Realme GT Neo3 farà affidamento sul SoC di nuova generazione con processo produttivo a 6 nm – di fatto è la versione depotenziata del processore MediaTek Dimensity 9000 realizzato invece con processo produttivo a 4 nm.

Realme GT Neo3 monterà il processore MediaTek Dimensity 8100

In base alle ultime informazioni leak sul nuovo smartphone di Realme, GT Neo3 monterà un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale da 16 MP e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, il nuovo processore di MediaTek – appunto -, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

In queste ore Realme è al centro di un gran numero di importanti novità: non solo ha finalmente portato in Europa la GT 2 Series dopo che l'aveva svelata a inizio anno in Cina, ma ha anche presentato il notebook Realme Book Prime e ha svelato una nuova policy di aggiornamento software che la mette finalmente in pari con i più grandi OEM Android sul mercato.

Infine, l'azienda ha chiuso il 2021 con un record di crescita incredibile che l'ha portata in quinta posizione nelle classifica generale dei maggiori produttori di smartphone in Europa: un traguardo inaspettato considerando che la compagnia è sbarcata nel Vecchio Continente solo nel 2019.