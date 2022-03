Realme GT Neo3 sarà uno smartphone da gaming alla moda, per l'azienda

Torniamo a parlare di Realme GT Neo3 in quanto, proprio in queste ore, la compagnia ha pubblicato una lettera su Weibo in cui indica che sarà uno “smartphone da gaming alla moda.”

All'interno della lettera Xu Qi, top executive di Realme, ha sottolineato che sono già più di 2 milioni gli utenti che nel corso di questi anni hanno acquistato uno smartphone della serie GT Neo – il primo modello, Realme GT Neo, fu presentato per la prima volta il 31 marzo del 2020.

Realme GT Neo3 sarà uno “smartphone da gaming alla moda”

L'attuale modello, Realme GT Neo2, ha dalla sua un design accattivante e una scheda tecnica piuttosto aggressiva – lo era ancora di più quando fu presentato diversi mesi fa. È quindi più che certo che l'atteso Realme GT Neo3 arriverà sul mercato con una scheda tecnica piuttosto aggressivo ed evidentemente un design molto curato.

Proprio nelle scorse ore abbiamo pubblicato un leak che riprendeva il retro del nuovo smartphone di Realme. Lo smartphone Android, ormai dato come prossimo al lancio da un giorno all'altro, monterà una batteria con il supporto alla ricarica rapida da 150W e implementerà anche il nuovo processore mobile di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100.

Si dice che Realme GT Neo3 possa montare un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+, una fotocamera punch hole da 16 MP e sensore di impronte integrato. Con tutta probabilità il sensore principale della fotocamera tripla sarà il Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS che troviamo anche su Realme GT 2 Series, con al suo fianco un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Infine, con tutta probabilità Realme GT Neo3 sarà presentato con Android 12 e la Realme UI 3.0 a bordo: a tal proposito si spera che il device rientri nella nuova policy degli aggiornamenti software annunciata dall'azienda durante il MWC di Barcellona.