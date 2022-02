Realme GT 2 series conquista l'Italia: prezzo e specifiche al top

Dopo una settimana e mezzo di attesa dall'annuncio di evento di presentazione di Realme al MWC di Barcellona, in questi minuti il colosso hi-tech cinese ha finalmente presentato la gamma di smartphone di fascia alta anche in Europa e quindi in Italia – dopo che l'aveva svelata in Cina a inizio anno.

Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro rappresentano la risposta dell'azienda a smartphone Android di fascia alta del calibro di OnePlus 10, Xiaomi 12 e Samsung Galaxy S22, come sempre puntando sull'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme GT 2 e GT 2 Pro sono pronti per il mercato italiano

Il punto di forza di GT 2 Pro è senza ombra di dubbio l'incredibile display Super Reality Display flat da 6.7 pollici con tecnologia AMOLED a risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO 2.0. Con un picco di luminosità di ben 1400 nit che lo rende uno tra i device più luminosi della sua categoria, garantisce anche prestazioni di altissimi livello per quanto riguarda la qualità dei colori riprodotti con 1.024 sfumature di rosso, verde e blu.

Sotto il cofano non può mancare il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e la nuova tecnologia di raffreddamento con una speciale struttura in acciaio inossidabile da 4129 m² che garantisce una incredibile dissipazione: la tecnologia riduce la temperatura interna fino a 3 °C per massimizzare le prestazioni del chip senza andare in throttling.

Grandi passi in avanti anche dal punto di vista della fotocamera con il primo sensore ultra grandangolare da 150° e un micro obiettivo 40x a cui si aggiunte il sensore principale Soy IMX766 da 50 MP, mentre non manca la firma del designer di fama mondiale Naoto Fukasawa per quanto riguarda la realizzazione di un particolare biopolimero per la cover posteriore.

Non poteva mancare il supporto ad Android 12 con la Realme UI 3.0 con il design rinnovato per le icone e non solo, mentre l'azienda conferma ancora una volta il supporto software per 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza (anche per GT 2). La batteria da 5000 mAh fa affidamento sulla ricarica rapida Super Dart Charge da 65 W.

Per quanto riguarda Realme GT 2, infine, dispone delle stesse caratteristiche del fratello maggiore GT 2 Pro (batteria, design, RAM e sistema operativo), ma monta il processore Qualcomm Snapdragon 888, un display AMOLED Samsung E3 a 120 Hz e molto altro.

Prezzi e disponibilità

Gli smartphone di Realme saranno disponibili a partire dall'8 marzo ai seguenti prezzi: