Realme sbaraglia tutti: gli smartphone 5G crescono senza sosta

Realme dopo aver chiuso il 2021 con un incredibile record di crescita in Europa che lo ha portato per la prima volta nella top five dei maggiori produttori smartphone nel Vecchio Continente ad appena 2 anni dal suo ingresso, in queste ore taglia l'ennesimo traguardo per quanto riguarda la crescita degli smartphone 5G in tutto il mondo.

Infatti, numeri alla mano, gli smartphone 5G del colosso cinese sono quelli che hanno registrato una crescita incredibile rispetto ai più importanti brand del settore.

Gli smartphone 5G di Realme alla conquista del mercato globale

Samsung, Xiaomi, HONOR, Vivo, OPPO, Apple…nessuno è riuscito a tenere testa alla crescita esponenziale di Realme in questo settore e hanno ceduto il passo agli smartphone 5G del brand cinese. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Counterpoint Research relativo alle spedizioni di smartphone 5G al Q4 del 2021, Realme si è piazzata in prima posizione registrando una crescita su base annua del +165%.

Counterpoint Research ha sottolineato, inoltre, che parte di questo incredibile risultato lo si deve evidentemente anche all'espansione del brand in diversi Paesi chiave dell'Unione Europea come Spagna, Francia, Regno Unito e Svizzera: in questi Paesi Realme è stato il brand con una maggiore crescita grazie all'incredibile successo della serie GT e Realme 8 5G.

Ma non solo Europa: gli smartphone 5G di Realme registrano una impennata delle vendite anche in alcune regioni del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Asia Pacifico. Come se non bastasse, proprio qualche settimana fa durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona ha portato in Europa (e anche in Italia) la nuova famiglia Realme GT 2 Series ovviamente con connettività 5G.

I nuovi smartphone Android di fascia alta sono caratterizzati da un design unico nel suo genere, una scheda tecnica estremamente potente e un prezzo di vendita come sempre aggressivo e difficile da riproporre dagli altri brand del settore.