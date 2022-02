Realme presenta lo smartphone per chi non ha tempo da perdere

Nel giorno in cui Realme GT 2 series sbarca finalmente in Europa con una scheda tecnica invidiabile e un prezzo di lancio (in offerta) davvero irresistibile, il colosso cinese torna nuovamente sulla cresta dell'onda annunciando che Realme GT Neo 3 sarà lo smartphone con la ricarica rapida più veloce al mondo.

Infatti, grazie al supporto alla ricarica rapida a 150 W, bastano appena 5 minuti per raggiungere il 50% di ricarica e tornare ad utilizzare il device per ancora molte ore.

Realme GT Neo 3 sarà il primo smartphone con la ricarica rapida da 150 W

Inoltre, durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Realme ha anche annunciato la prima architettura di ricarica smart da 100-200 W: UltraDart Charging Architecture (UDCA). Prosegue così l'importante impegno del colosso cinese nello sviluppo di nuove soluzioni per quanto riguarda la ricarica rapida, offrendo finalmente la possibilità ai propri utenti di tornare ad utilizzare i propri device in appena 5 muniti con il 50% di autonomia a disposizione.

Venendo alla UDCA, la prima architettura di ricarica rapida al mondo in grado di supportare da 100 a 200 W di potenza, introduce l'utilizzo di soluzioni di ricarica Multi Boost per incrementare il flusso di corrente e quindi ricaricare più velocemente il proprio device. UDCA, oltre alla velocità, offre importanti soluzioni anche per quanto riguarda la sicurezza e la durata della batteria occupandosi di mantenere la temperatura in un range ottimale. Secondo i dati rilasciati dall'azienda, l'architettura UDCA è in grado di mantenere l'80% della capacità originale della batteria dopo ben 1000 cicli di ricarica completa: la nuova tecnologia sbarcherà per la prima volta su Realme GT Neo 3 e sui prossimi device dell'azienda.

Interessante notare come Realme indichi la ricarica a 150 W la più veloce al mondo quando, in realtà, già da diverso tempo Xiaomi ha mostrato la ricarica rapida a 200 W sebbene non sia ancora disponibile su nessuno smartphone del colosso cinese.