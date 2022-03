Realme come Google: ecco quanti aggiornamenti OS rilascerà

Nella giornata di ieri Realme ha finalmente portato la serie GT 2 in Europa dopo più di un mese di attesa dal suo lancio in Cina svelando anche il suo primo device con supporto alla ricarica rapida da 150 W, ma forse l'elemento più importante durante la presentazione riguarda il numero di aggiornamenti software garantiti per i nuovi device.

Realme, infatti, si allinea finalmente ai big del settore mobile (in ambito Android, sia chiaro) garantendo un numero sufficiente di anni di supporto software che permette agli utenti di utilizzare i nuovi smartphone del colosso cinese per molto tempo.

Realme assicura 3 aggiornamenti software di Android per i suoi device e non solo

Proprio come Google, il colosso cinese si prende l'impegno di aggiornare i propri device con 3 versioni di Android e 4 anni di aggiornamenti software di sicurezza. Calcoli alla mano, Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro, i nuovi smartphone Android di fascia alta annunciati per l'Europa meno di 24 ore fa, saranno supportati fino al rilascio di Android 15 e continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2026.

Certo, non siamo di fronte all'incredibile supporto software di Samsung che invece garantire 4 versioni di Android e 5 anni di aggiornamenti software, ma il passo in avanti fatto da Realme è il minimo che ci si può aspettare da un brand ormai al quinto posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone.

Quali sono gli smartphone interessati dalla nuova policy?

La compagnia non ha ancora rilasciato informazioni dettagliate per quanto riguarda la nuova policy degli aggiornamenti software, ma sappiamo per certo che interesserà i modelli Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro. Inoltre, c'è l'alta probabilità che anche l'atteso Realme GT Neo3 rientri all'interno della nuova strategia di supporto e forse varrà lo stesso per tutti i device di fascia medio alta che l'azienda svelerà quest'anno e in futuro.