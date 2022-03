Realme GT Neo3 farà faville anche nel gaming con questo singolare chip

È ormai certo al 100% che Realme GT Neo3 in arrivo domani, 22 marzo, sarà munito del processore mobile di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100 e da un singolare processore per il gaming che si occuperà di spingere al massimo le prestazioni mentre si gioca.

La conferma arriva direttamente da Xu Qi Chase, vicepresidente di Realme, che ha ufficialmente parlato del chip che “aiuterà” la GPU Mali-G610 MC6 durante le fasi più concitate di gaming.

Realme GT Neo3 monterà un processore secondario per il gaming

Proprio come avviene per la tecnologia MEMC, questa soluzione scelta da Realme è in grado di eseguire l’interpolazione del movimento fino a 120 FPS per garantire il massimo della resa visiva con il display ad alta frequenza di aggiornamento.

Nel video presente in calce alla news è possibile notare la differenza di gameplay con o senza il co-processore mentre è in funzione Genshin Impact, un gioco notoriamente piuttosto esigente in termini di prestazioni.

Le specifiche tecniche di GT Neo3, tra conferme e rumor

Giorno dopo giorno la compagnia cinese sta svelando sempre più dettagli sull’atteso device di fascia medio alta che, dopo aver confermato la presenza del processore MediaTek Dimensity 8100, la ricarica rapida da 150W e il processore da gaming, dovrebbe montare un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera frontale punch hole da 16 MP, sensore di impronte integrato e certificazione HDR10+. La fotocamera posteriore è attesa con tre lenti con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP – per inciso, è lo stesso che troviamo su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre come sistema operativo è altamente probabile (se non certo) Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Finora non ci sono ulteriori informazioni circa la singolare variante di Realme GT Neo3 con ricarica rapida da 80W: vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.