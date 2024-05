Motorola Razr 40: a soli 499€ è un BEST BUY, costa POCHISSIMO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Motorola Razr 40, il clamshell Android più versatile che vi sia, si trova adesso al prezzo spettacolare di soli 499,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un modello eccezionale, dotato di specifiche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, un processore di fascia alta e un pannello OLED ad altissima risoluzione.

Motorola Razr 40: ecco perché comprarlo

Nello specifico, il modello che vi consigliamo è in colorazione Sage Green, ha la batteria da 4200 mAh che si ricarica rapidamente a 33W con la TurboPower proprietaria, vanta uno schermo interno flessibile da 6,9 pollici OLED con refresh rate da 144 hz e un display ausiliario da 1,5 pollici, anch’esso dotato della tecnologia OLED. Le fotocamere sono tre; troviamo una selfiecam da 32 Megapixel e una main camera da 64 Mega coadiuvata da un’ultrawide da 12 Mpx. C’è Android 13 con skin MyUI, troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Dulcis in fundo, è Dual SIM.

Andiamo con ordine: il Motorola Razr 40 vanta un display flessibile FullHD+ OLED da 6,9 pollici con refresh rate da 144 Hz che si piega con la tecnologia Tear Drop che però non lascia segni visibili. E un prodotto compatto, stiloso, ricco di tecnologie premium e ha una finitura in pelle vegana splendida. Può scattare immagini superlative da qualsiasi angolazione grazie alla Flex Mode che vi farà sperimentare nuovi modi per ottenere immagini spettacolari in ogni condizione di luce.

Con un prezzo di soli 499,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con la possibilità di godere della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, Motorola Razr 40 è da comprare immediatamente.