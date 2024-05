Huawei Pura 70 Ultra, il mondo smartphone fa un nuovo balzo in avanti

Uno smartphone così, probabilmente, non l’avevi mai visto. O forse lo avevi visto frammentato in tanti esperimenti che più o meno da ogni parte sono stati portati avanti per tentare di elevare gli smartphone ad un nuovo livello. Improvvisamente, infatti, Huawei ha lanciato sul mercato il nuovo Pura 70 Ultra, non-plus-ultra del brand che mette insieme tecnologia, potenza, eleganza e raffinatezza per dar vita ad un dispositivo immediatamente iconico.

Acquistarlo subito apre ad una serie di omaggi di alto valore, così che si possa immediatamente creare un’esperienza mobile impareggiabile grazie a bundle composti da tutto il meglio che il mondo Huawei è in grado di mettere a disposizione.

Huawei Pura 70 Ultra

Lo smartphone ha un display da 6,8 pollici, ma è sul retro che si concentrano le grandi qualità del device. La scocca, infatti, è finemente elaborata per garantire un’eleganza fuori dai canoni estetici tradizionali, mentre un elaborato comparto fotografico ricrea la possibilità di scatti come mai si era visto prima. La componente centrale, infatti, è uno zoom ottico retrattile che garantisce un 3,5x ottico in aggiunta ad un 100x digitale, il tutto supportato da chipset Kirin 9010 e batteria da 5200mAh (con ricarica veloce da ben 100W).

La fotocamera si compone pertanto di un 50+40+50 MP in grado di garantire scatti super-rapidi (anche su soggetti in movimento) per un cattura ottimizzata che va oltre i limiti tradizionali del mondo smartphone. L’istantanea ultraveloce garantita dal nuovo HUAWEI XD Motion Engine è un plus importante, poiché va a caratterizzare una funzione che altri smartphone non sono in grado di raggiungere:

HUAWEI Pura 70 Ultra adotta in modo innovativo la Ultra Lighting Pop-out Camera, ed è dotata di un sensore di grandi dimensioni da 1 pollice e apertura F1.6. In combinazione con HUAWEI XD Motion Engine, la fotocamera diventa leader nel settore della fotografia istantanea. È possibile congelare i soggetti in movimento alla velocità di 300 km/h e registrare i momenti più fulminei: che si tratti di un’auto da corsa o di un treno ad alta velocità, i soggetti in movimento possono essere facilmente catturati in modo nitido. La fotocamera principale di HUAWEI Pura 70 Ultra è anche la prima nel settore ad aggiungere una struttura di fotocamera retrattile. Grazie all’Advanced Rotatory Transmission System, la fotocamera si estende automaticamente durante le riprese e crea così più spazio all’interno della struttura interna della fotocamera, con un sensore da 1 pollice e un’apertura F1.6, entrambi inseriti in uno spessore di soli 8,4 mm.

La resistenza e la qualità di un display ad alta definizione completano il quadro di un device che giunge sul mercato con 16GB di RAM e 512GB di spazio disponibile.

La nuova serie incarna creatività e vitalità, aderendo a una filosofia di design premium, all’avanguardia, minimalista e puro. Abbandonando i tradizionali disegni geometrici utilizzati nelle passate edizioni, la serie introduce un design semplice ma unico, il Forward Symbol Design. Con linee geometriche moderne ed eleganti, la Serie Pura 70 di HUAWEI mette in evidenza un’estetica mai vista in linea con il concetto di Fashion Forward, il nuovo motto che guida la direzione produttiva del marchio da quest’anno e sottolinea l’importanza della centralità del design nei prodotti hi-tech di Huawei, estetica che diventa uno strumento per consentire agli utenti di esprimersi al meglio.

Il nuovo Huawei Pura 70 Ultra è la punta di diamante di una serie Pura 70 (erede in linea diretta del precedente e affascinante Huawei P60) il cui prezzo parte da 999 Euro. Per chi acquista immediatamente il nuovissimo smartphone Huawei, in omaggio ci sono sia gli auricolari FreeBuds Pro 3 (del valore di 179 Euro) che un case magnetico dedicato (del valore di 49 Euro).

Ma non finisce qui: se all’ordine si aggiunge uno smartwatch WATCH GT 3 42mm White, utilizzando il codice sconto ABMPURA99 si avrà anche lo smartwatch medesimo a titolo completamente gratuito. Un bundle niente male, insomma: smartwatch di alto profilo, smartwatch, auricolari e custodia, tutto in un uno e senza costi aggiuntivi.

L’arrivo del nuovo Huawei Pura 70 Ultra, insomma, è un vero fulmine che cade in un mercato dove i grandi brand si sono allineati su standard ormai più o meno predefiniti: il nuovo top di gamma Huawei tenta di smuovere le acque e ci riesce con un colpo nello stile e uno nel comparto fotografico. Distinguersi è quel che conta, soprattutto quando lo si fa con carattere.

