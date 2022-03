Realme GT Neo3: è in programma una variante con ricarica da 80W

Torniamo a parlare di Realme GT Neo3 e della sua ricarica rapida in quanto, secondo le informazioni pubblicate in queste ore dal Vice Presidente Xu Qi Chase, sembra proprio che l'atteso smartphone di fascia medio alta arriverà in una variante con ricarica rapida da 80W.

Come ben sappiamo ormai da qualche settimana Realme GT Neo3 sarà il primo smartphone dell'azienda a essere munito della ricarica rapida da 150W, ma evidentemente Realme ha deciso di puntare anche su una versione con una ricarica inferiore forse per proporla a un prezzo più aggressivo.

Realme GT Neo3 arriverà con una variante munita di ricarica rapida da 80W

Nel post pubblicato su Weibo, il VP di Realme svela che lo smartphone sarà caratterizzato da “numeri piuttosto sorprendenti: 80, 5000, 188“. Secondo alcune interpretazioni pubblicate in rete in queste ore, è probabile che Xu Qi Chase faccia riferimento alla ricarica rapida da 80W, una batteria da 5000 mAh e un peso pari a 188 grammi.

Ricordiamo che, fino ad oggi, Realme GT Neo3 avrebbe dovuto montare una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 150W, ma evidentemente le cose saranno leggermente più complicate di quanto credessimo.

Le specifiche tecniche “complete” di Realme GT Neo3

Conferme e teaser a parte, i leaker concordano sul fatto che il nuovo smartphone di fascia medio alta del colosso cinese possa montare un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato, certificazione HDR10+ e fotocamera punch hole da 16 MP. Sul retro, come abbiamo visto qualche ora fa in un teaser ufficiale, è attesa una fotocamera tripla costituita da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS – è identico a quello presente su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

A distanza di pochissimi giorni dalla data ufficiale di presentazione, è probabile che l'azienda svelerà ulteriori novità sul device per spingere l'hype dei fan a un livello sempre più elevato.