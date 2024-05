Google Pixel 7a è in offerta su Amazon al nuovo MINIMO (-160€)

Il Google Pixel 7a cala di prezzo ed è ora protagonista di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile. Il mid-range compatto di Google, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 349 euro, invece di 509 euro (lo sconto è di 160 euro), con possibilità anche di pagamento in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto vale solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 7a: è il compatto di fascia media da prendere

Il Google Pixel 7a ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta e un design compatto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato da Google su Pixel 7 e 7 Pro.

Da notare anche 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone di Google è dotato del sistema operativo Android 14, con aggiornamenti di lunga durata e un supporto costante che garantisce l’aggiunta di tante nuove funzionalità.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di optare per un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione, valida solo per alcune colorazioni, potrebbe terminare a breve.