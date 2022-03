Realme GT Neo3 sarà presentato il 22 marzo: allacciate le cinture

Torniamo nuovamente a parlare di Realme GT Neo3 in quanto la compagnia ha ufficializzato la data di lancio in Cina: l’appuntamento è fissato al prossimo 22 marzo, giorno in cui il nuovo medio gamma del colosso cinese si mostrerà finalmente in tutta la sua gloria.

Riprendendo il design delle auto da corsa – lo avevamo già sottolineato nella news di ieri relativa al poster ufficiale pubblicato su Weibo -, Realme GT Neo3 avrà dalla sua alcune caratteristiche che lo posizionano in prima fila: ricarica rapida da 150W e il nuovo processore mobile di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100.

La data di lancio di Realme GT Neo3 è fissata al 22 marzo

A proposito della ricarica rapida da 150W, Realme GT Neo3 è il primo smartphone dell’azienda a supportare la nuova tecnologia UltraDart Charging Architecture (UDCA) presentata a fine febbraio al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona: con il supporto alla ricarica UltraDart da 100-200W, lo smartphone di Realme è in grado di raggiungere il 50% di autonomia dopo appena 5 minuti di ricarica.

Le ultime indiscrezioni circa la scheda tecnica di Realme GT Neo3 parlano di un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+ e sensore di impronte integrato. La fotocamera posteriore integrerà tre lenti molto probabilmente costituiti da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS – è lo stesso presente su Realme GT 2 Series -, sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente troverà posto un sensore punch hole da 16 MP.

Gli smartphone 5G di Realme hanno registrato un nuovo record assolutamente incredibile: secondo i dati raccolti da Counterpoint Research relativi al Q4 2021, il numero di smartphone 5G di Realme è cresciuto del +165% arrivando a surclassare brand di altissimo livello del calibro di Samsung, Xiaomi, Apple e molti altri. Con tutta probabilità anche lo smartphone 5G Realme GT Neo3 contribuirà a far crescere la posizione di dominio dell’azienda nel panorama internazionale.