Realme GT 2 Pro è ufficiale ed è pronto a rivoluzione il mondo mobile

Dopo lunghe settimane di leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali, Realme GT 2 Pro è stato finalmente annunciato e rappresenta la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il ramo mobile di Realme. Il brand, che durante il Q3 2021 ha visto crescere a dismisura le vendite dei suoi device 5G, si pone così in diretta concorrenza con Xiaomi 12, OnePlus 10, iPhone 13, Samsung Galaxy S22 e tutti i più grandi produttori di smartphone al mondo.

Realme GT 2 Pro è il nuovo punto di riferimento del settore mobile

Come avevamo visto qualche settimana fa, Realme ha collaborato con il designer Naoto Fukasawa per realizzare un un device unico nel suo genere: si tratta del primo smartphone al mondo con un design a bio-polimeri e rappresenta un chiaro impegno della compagnia verso la realizzazione di prodotti ecosostenibili. Nato a seguito di innumerevoli test e prototipi – la compagnia ci informa che ha lavorato per più di 12 mesi sul materiale realizzando qualcosa come 63 prototipi -, la parte posteriore del modello Realme GT 2 Pro Master Edition dispone di un telaio posteriore in bio-polimeri pensati per ridurre l'impronta ecologica del 35.5%.

Il display AMOLED con tecnologia LTPO 2.0 di Realme GT 2 Pro vanta una risoluzione Ultra HD 2K con definizione di 525 PPI e il vetro Gorilla Glass Victus, inoltre il telefono ha un rapporto di contrasto fino a 5.000.000:1, certificazione HDR10+, certificazione DisplayMate A+ e frequenza di aggiornamento dinamica di 1-120 Hz in relazione alle immagini mostrate a schermo. Ovviamente le performance non sono da meno e Realme ha giustamente pensato di affidarsi a Qualcomm e al suo Snapdragon 8 Gen 1 per quanto riguarda il processore. Al fine di mantenere la temperatura di esercizio del chip entro un range ottimale – sappiamo che la gestione delle temperature sarà un problema per tutti i SoC di nuova generazione -, l'azienda ha realizzato un innovativo sistema di raffreddamento con una camera di dissipazione che copre una superficie di 36761 mm².

Realme GT 2 Pro flette i muscoli anche nel comparto fotografico grazie a una fotocamera tripla con il primo obiettivo grandangolare al mondo con angolo di visuale a 150° e macro-obiettivo a 40x. Il sensore primario da 50 MP Sony IMX766 è affiancato dal sensore grandangolare Samsung JN1 da 50 MP con modalità fish-eye e la fotocamera micro-obiettivo con zoom 40x riesce a immortalare dettagli invisibili a occhio nudo. Inoltre, la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Superdart Charge a 65 W assicura tempi di ricarica ridotti, gli speaker Dolby Atmos Dual Stero vi permettono di ascoltare i vostri brani preferiti senza compromessi e Android 12 con la Realme UI 3.0 vi offre il meglio di Android a portata di tap.

Realme GT 2 presenta lo stesso design, la batteria, l'OS e la RAM del modello GT 2 Pro; cambia il processore che si affida invece all'ottimo Qualcomm Snapdragon 888. La serie di smartphone di fascia alta debutterà presto anche in Europa nelle varianti 8+128 GB, 12+256 GB e 12+512 GB, perciò vi terremo informati non appena ci saranno informazioni circa il lancio anche nel nostro Paese.