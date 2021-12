Realme è inarrestabile: gli smartphone 5G crescono senza sosta

Le vendite degli smartphone 5G di Realme durante il Q3 2021 hanno fatto registrare un record che ha pochi precedenti nella storia recente dei dispositivi mobile. Infatti, secondo i dati raccolti da una ricerca pubblicata da Counterpoint, il colosso cinese è stato il brand con la crescita più importante nel mercato 5G con l'831% di incremento durante il terzo trimestre del 2021.

Le vendite degli smartphone 5G di Realme sono impressionanti

Al secondo posto, secondo Counterpoint, si posiziona OPPO con una crescita del 165%, Vivo con il 147%, Xiaomi con il 134%, Samsung con il 70% e HONOR con l'11% – il mercato globale, nel suo insieme, è cresciuto del 121%. Secondo gli analisti, l'atteso lancio dell'iPhone SE 3 durante il mese di marzo 2022, stravolgerà ancora una volta il mercato degli smartphone 5G per via del suo prezzo “economico” e a buon mercato.

Questa incredibile crescita è stata ottenuta grazie alle ottime vendite degli smartphone Realme in Europa, Cina e India; nel prossimo periodo, com'è stato confermato anche dal CEO di Realme, l'azienda presenterà nuovi smartphone 5G al di sotto della soglia dei 150 euro. Tarun Pathak, Research Director di Counterpoint, ha commentato l'incredibile risultato di Realme con le seguenti parole:

Realme, con la sua forte strategia multicanale e un ampio portfolio 5G su tutte le fasce di prezzo, è cresciuta più velocemente di OPPO e Vivo. Apple, l'attuale leader del mercato 5G, è entrata nel settore degli smartphone 5G solo nel quarto trimestre del 2020.

Ma è nel mercato indiano che la crescita del brand si fa ancora più marcata. Varun Mishra, Senior Analyst di Counterpoint, sottolinea che “le vendite di Realme nel settore 5G sono cresciute del 9519% YoY in tutte le regioni. La crescita è particolarmente notevole considerando che l'India è un paese in cui la rete 5G non è ancora completamente disponibile.“