Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe deluderci: ecco perché

Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe subire un imbarazzante downgrade. Recentemente, abbiamo letto che i modelli standard e Plus avranno un massimo di 8 GB di RAM mentre il modello Ultra dovrebbe avere un modulo di memoria virtuale che partirà dai 12 GB. Quest'ultima affermazione è vera, ma solo parzialmente, se si deve credere ad alcuni nuovi elenchi di Geekbench e al prolifico leaker Ice Universe.

Samsung Galaxy S22 Ultra: si parte da “soli” 8 GB

Sembra che la variante base Galaxy S22 Ultra disporrà di soli 8 GB di RAM. Tuttavia, le versioni con specifiche migliori potrebbero arrivare a 12 GB e 16 GB. Quest'ultimoa poi, potrebbe essere abbinata a 1 TB di storage, come abbiamo riportato qualche giorno fa. Lo spazio di archiviazione aggiuntivo sarebbe il benvenuto, soprattutto a causa della mancanza di uno slot per schede micro SD.

I colleghi di SamMobile si sono imbattuti in entrambe le versioni con Exynos 2200 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 del Galaxy S22 Ultra su Geekbench, con i numeri di modello SM-S908B e SM-S908U, rispettivamente. La prima è una variante con operatore bloccato destinata agli Stati Uniti e la seconda è per i mercati internazionali. Diamo anche un'occhiata alle prestazioni poco brillanti del SoC Samsung rispetto all'offerta di Qualcomm.

Leggiamo che'Exynos 2200 ottiene un misero punteggio single-core di 1.014, significativamente inferiore rispetto ai 1.226 dello Snapdragon Gen 1. Le cose vanno meglio sul fronte multi-core, con il primo che ha segnato 3.415 e il secondo 3.462. Entrambe le varianti eseguono Android 12 e dispongono di 8 GB di RAM.

S22 Ultra con 8 GB di RAM potrebbe deludere fan e appassionati, principalmente perché il Galaxy S21 Ultra di ultima generazione aveva 12 GB di RAM su tutti i fronti. Sebbene 4 GB in meno non influiranno sulle sue prestazioni quotidiane, sarà comunque percepito come un downgrade e portare a malumori da parte dell'utenza.