Realme GT 2 Pro: anche il display è da vero top di gamma

Il display di Realme GT 2 Pro è stato svelato in un teaser in cui viene messo in evidenza la qualità del pannello. Dopo il teaser video di Realme GT 2 Pro Master Edition, l'atteso sensore di impronte e il design frontale del device, l'azienda torna nuovamente a stuzzicare la curiosità dei suoi utenti annunciando ufficialmente alcune delle caratteristiche più importanti del display che troverà posto sul modello Realme GT 2 Pro.

Il pannello di Realme GT 2 Pro si mostra in teaser

Realme annuncia che il device disporrà di un pannello AMOLED a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Chase Xu Qi, General Vice President e Chief Officer di Realme, ha confermato su Weibo che il device monterà un display AMOLED con tecnologia LTPO di seconda generazione da 6.7 pollici con risoluzione 3216 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e tempo di risposta di 75 ms.

In questa stessa giornata un inedito device Realme (RMX3310) è stato scovato su Geekbench con display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera principale da 50 MP, batteria da 5000 mAh e Android 12 con la Realme UI 3.0. È molto probabile che il device in questione sia il modello Realme GT2, ma ne sapremo di più il prossimo 4 gennaio quando verranno svelati i nuovi smartphone di fascia alta.