OnePlus 10 avrà un processore premium di MediaTek

OnePlus 10 potrebbe essere lanciato con il nuovo processore di punta di casa MediaTek, il Dimensity 9000. Secondo quanto si legge, sembra che i primi test inizieranno presto.

OnePlus 10: cosa sappiamo della variante vanilla?

Con il lancio della serie top di gamma dell'OEM cinese di Pete Lau proprio dietro l'angolo, è emerso un nuovo rapporto che suggerisce le specifiche di una delle varianti della gamma. Apparentemente, la società lancerà un modello standard all'interno della sua ultima serie di fascia alta che presenterà il SoC MediaTek Dimensity 9000.

La notizia arriva da MySmartPrice e dal noto tipster Yogesh Brar. Al momento, il produttore di smartphone cinese deve ancora annunciare le date esatte di lancio per i suoi prossimi telefoni di punta, anche se si dice che svelerà per la prima volta il modello Pro l'11 gennaio 2022, mentre il modello standard verrà presentato qualche tempo dopo. Ma ora, il nuovo leak ha rivelato una specifica chiave per la variante di base.

Per chi non lo sapesse, MediaTek ha recentemente presentato il suo processore mobile di fascia alta per telefoni premium. È dotato di un cluster 1+3+4 e si basa su un processo a 4 nm, con una velocità di clock massima di 3,0 GHz sul suo core più potente. Quindi, mentre OnePlus 10 Pro è destinato a essere tra i primi smartphone di punta a presentare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, sembra che il modello base sarà uno dei primi a essere spedito con il processore Dimensity 9000.

In particolare, il tipster ha aggiunto che l'azienda inizierà presto a testare i nuovi smartphone con il suo sistema operativo unificato con OPPO per i mercati globali. Con la fusione di entrambe le società, i nuovi flagship saranno probabilmente forniti con ColorOS 12 o OxygenOS 12 basata su Android 12 out of the box.

Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale“.