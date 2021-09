Dopo tanta attesa e immensa curiosità, finalmente ci siamo: iPhone 13 è stato appena annunciato ufficialmente da Apple. Ecco tutti i dettagli sul modello standard dei nuovi top di gamma della mela morsicata: specifiche, prezzo, uscita e disponibilità sul mercato italiano.

iPhone 13 è ufficiale: i dettagli

Uno smartphone il cui design non stravolge quello del predecessore, come da previsioni. Raramente Apple cambia totalmente il look dei suoi melafonini una volta all'anno. Lo migliora però, rendendo quello stile industrial ancora più accattivante. Non manca l'eccellente protezione dello schermo e la certificazione IP68, che garantisce protezione contro acqua e polvere. Si rimpicciolisce del 20% il notch. Nuove le colorazioni, ancora più interessanti.

Il pannello è più luminoso, ma allo stesso tempo meno energivoro, grazie al nuovo chip. L'eccellente pannello OLED XDR ha una luminosità di picco di 800 nits, fino a 1200 con il supporto dell'HDR.

Il processore è l'attesissimo A15 Bionic a 6 core, con GPU a 4 core. Più potente anche il Neural Engine, che è molto più veloce. Il massimo per sfruttare tutto quello che puoi offrire iOS 15.

Il comparto fotografico principale, a doppio sensore, è super avanzato e permette scatti eccellenti in ogni situazione. Non manca nemmeno l'eccellente sistema di stabilizzazione ottica, visto su iPhone 12 Pro. Il sensore principale da 12MP ha un'apertura f/1.6, che permette di catturare molta più luce.

Il comparto fotografico si arricchisce dell'attesa “Cinematic Mode“, che permetterà lo shooting di clip di qualità professionale. Le riprese avvengono direttamente in Dolby Vision.

L'autonomia energetica, grazie al nuovo chip e una batteria più grande, dovrebbe essere molto migliorata rispetto al passato: circa 2.5 ore di utilizzo in più rispetto ad iPhone 12. Non manca il supporto al MagSafe, ormai apprezzatissimo dagli utenti per la ricarica del melafonini.

Naturalmente, iPhone 13 supporta a pieno la connettività 5G e non manca la modalità “Smart Data”: quando l'ultraveloce non serve, allora il device funziona in LTE, risparmiando così ulteriormente la batteria.

In attesa di quelli italiani, di seguito il prezzo di partenza negli States. Il taglio di memoria più piccolo è il 128GB (a seguire, 256GB e 512GB).

articolo in aggiornamento…

