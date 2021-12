Realme GT 2 Pro: i dettagli estetici vi lasceranno a bocca aperta

Il design di Realme GT 2 Pro si mostra in anteprima. In queste ultime settimane si parla molto di Realme GT 2 Pro, il nuovo smartphone della serie di device Android di fascia alta che il colosso cinese presenterà ufficialmente il prossimo 4 gennaio 2022. Dopo le tre innovazioni tecnologiche che renderanno Realme GT 2 uno smartphone diverso da tutti gli altri, in queste ore abbiamo l'occasione di scoprire alcuni dettagli estetici su Realme GT 2 Pro che vi lasceranno a bocca aperta.

Tutti i dettagli estetici su Realme GT 2 Pro

Come avevamo già avuto modo di vedere, il design della nuova serie di smartphone, compreso Realme GT 2 Pro, è ispirato alla sostenibilità e al futuro. Infatti, grazie a una fruttuosa collaborazione con Naoto Fukasawa, Realme GT 2 Pro è il primo smartphone al mondo con un design polimerico a base biologica ispirato alla carta.

“Potenza che abbraccia lo stile“: è questo il leitmotiv che ha guidato Realme durante le fase di sviluppo del nuovo smartphone Android di fascia alta. A tal proposito, il Realme Design Studio ha lavorato a quattro mani con Fukasawa per portare avanti il Paper Tech Master Design al fine di realizzare un prodotto realmente sostenibile e pronto alle sfide del futuro.

L'idea di Realme, per quanto semplice, è dirompente: il design singolare è l'elemento chiave di tutti gli smartphone della compagnia, ma l'ambiente non verrà sacrificato in suo nome. Lo speciale Papet Tech Master Design di cui dispone la serie GT 2 coniuga bellezza e sostenibilità in un concetto che non prevede più l'esclusione vicendevole, ma bensì poggia le basi per una nuova gamma di prodotti esclusivi e attenti all'ambiente.

Specifiche tecniche della serie Realme GT 2

Prendendo per buone le indiscrezioni pubblicate in questi giorni sugli attesi device di fascia alta, con buona probabilità Realme GT 2 monterà un pannello AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera selfie da 16 MP, una fotocamera posteriore tripla (50+8+2 MP), il processore Qualcomm Snapdragon 888 con supporto fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 65 W e sensore di impronte sotto il display.

Venendo invece a Realme GT 2 Pro, lo smartphone è atteso con un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM e con supporto fino a 1 TB di spazio di archiviazione. La batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida a 65 W e si parla anche di una fotocamera frontale da 32 MP accompagnata da una fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 50 MP e sensore telescopico.