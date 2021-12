Realme GT 2 Pro monta una fotocamera da paura: ecco gli scatti

In queste ore sono stati pubblicati alcuni scatti realizzati dalla fotocamera di Realme GT 2 Pro: i risultati, visibili poco più in basso nell'articolo, sottolineano senza esitazione quanto il nuovo device di fascia alta di Realme sarà in grado di competere con mostri del calibro di Xiaomi 12, iPhone 13, Samsung Galaxy S22 e compagnia cantante.

La fotocamera di Realme GT 2 Pro vi lascerà senza fiato

È chiaro che la compagnia vuole sfruttare a proprio vantaggio l'incredibile popolarità del brand, talaltro l'unico a mostrare un'incredibile crescita nel settore degli smartphone 5G, e lo fa pubblicando quelli che vengono identificati in gergo come i “sample fotografici“, ovvero le prove di scatto che indicano le qualità generali della fotocamera.

Nelle scorse ore il colosso cinese ha svelato la composizione della fotocamera di Realme GT 2 Pro: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale a 150° (l'unico al mondo con quest'apertura) e sensore macro da 2 MP.

Il sensore ultra grandangolare mostra i muscoli immortalando un'immagine con gli estremi nitidi e a fuoco – un aspetto cruciale per i sensori di una certa qualità -, mentre la gamma cromatica sembra restituire colori naturali. Il sensore da 2 MP sarà in grado di mostrare al pubblico anche il più piccolo dei dettagli: in questo caso possiamo notare l'incredibile qualità dei dettagli relativi al sale condensato del Deserto del Gobi.

Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro sono attesi al lancio il prossimo 4 gennaio 2022: gli ultimi rumor svelano che il modello di punta monterà un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera frontale da 32 MP, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 1 TB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e ricarica rapida a 65 W.