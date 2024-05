iPhone 15 Pro (256 GB) cala al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

iPhone 15 Pro da 256 GB diventa il nuovo best buy di oggi per chi cerca un nuovo smartphone: con la nuova offerta Amazon in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 1.129 euro invece di 1.369 euro, beneficiando così di 240 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon per questa versione dell’iPhone. Il modello è in sconto solo in alcune colorazioni ed è disponibile anche con pagamento in 5 rate, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che la versione da 128 GB ora costa 949 euro.

iPhone 15 Pro da 256 GB: da prendere subito con quest’offerta

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro non ha bisogno di introduzioni. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e il SoC Apple A17 Pro. Si tratta di una combinazione unica sul mercato che consente di sfruttare prestazioni elevate anche in un design compatto. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, che rende lo smartphone di Apple uno dei migliori camera phone sul mercato in questo momento. Lato software, invece, c’è spazio per iOS.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, iPhone 15 Pro da 256 GB è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.129 euro, con 240 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.