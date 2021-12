Samsung Galaxy S22 Ultra: RIFATEVI gli occhi!

Oramai sul nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra sappiamo tutto e di più; il dispositivo è pronto per il debutto su scala internazionale, anche se approderà soltanto nel mese di febbraio o, al massimo, agli inizi di marzo. Oggi, grazie al designer TechnizoConcept e al portale LetsGoDigital, veniamo a conosciamo di ulteriori render realizzati in altissima qualità. Buona visione.

Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà un lingotto estremamente lussuoso

Non prendiamoci in giro: il design del modello di punta della serie S22 sarà semplicemente meraviglioso. Se i render dovessero rivelarsi veritieri e se le fughe di notizie lo confermeranno, avremo un prodotto molto lussuoso, al tatto così come alla vista.

Materiali pregiati, vetro Corning Gorilla Glass Victus con schermo super definito e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, slot per la S Pen integrato nel telaio del telefono, ma ancora: una batteria capiente con fast charge rapida al seguito, un processore Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 con GPU AMD sotto la scocca, fino a 12 GB di RAM LPDDR5x (anche 16, si dice) e storage fino a 1 TB.

Inutile dirvi che questo modello monterà la One UI 4.0 con Android 12 out of the box e sarà supportato per ben tre anni in manira ufficiale dal produttore coreano.

Samsung Galaxy S22 Ultra available colors 🔥https://t.co/8LNvRiDVXo



3D product renders & video by @TechnizoConcepthttps://t.co/1bLhN0Dx3Q



So far 5 matt colors have been confirmed:



– White

– Black

– Burgundy

– Green

– Rose#Samsung #GalaxyS22Ultra #SamsungS22Ultra #S22Ultra pic.twitter.com/JjqujGDfBC — LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) December 30, 2021

Quando arriverà sul mercato? Qui ci sono un po' di dubbi: qualcuno afferma che verrà svelato nel mese di febbraio, qualche altro tipster invece, suggerisce un debutto per il mese di marzo.

Verrà rilasciato in più colorazioni (bianco, rosso, vinaccio, verde, nero). Dulcis in fundo, sarà l'erede spiriturale del Galaxy Note, oltre che dell'S21 Ultra 5G di quest'anno.

Cosa ne pensate?