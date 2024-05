Caricabatterie USB-C da 45W: DOPPIA uscita e doppio coupon a soli 13€

È molto probabile che in futuro difficilmente troverai caricabatterie USB-C da 45W con doppie porte prestanti come questo, specialmente a un prezzo così ottimo. Le sue caratteristiche vincenti sono la compattezza e la portabilità, oltre a essere estremamente potente e in grado di ricaricare il tuo smartphone in pochissimo tempo.

Grazie all’offerta sconto + doppio coupon, puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 13,99€. Non dimenticarti però di spuntare le due caselle relative ai coupon prima di aggiungerlo al carrello così da vedere il prezzo scendere magicamente.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Caricabatterie USB-C con doppia porta: che potenza a tua disposizione

Questo caricabatterie targato INIU non solo ti permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente, che siano essi iPhone, Samsung o altri, ma ti permette anche di caricarli così rapidamente da non aver mai più problemi di batteria scarica.

Grazie alla ricarica Super Fast Charging da 45W puoi ricaricare il tuo smartphone fino all’80/90% in appena 30 minuti. Ma non solo visto che questo caricabatteria è in grado di ricaricare MacBook Air ed altri tipi di computer portatili in poco tempo.

La vera comodità, però, sta tutta nelle sue dimensioni compatte. Puoi infatti infilarlo direttamente in tasca, in modo tale che non dovrai mai più lasciare a casa il tuo caricatore per via delle sue dimensioni troppo ingombranti.

Cosa aspetti? L’offerta dura ancora poco e le scorte stanno per terminare. Approfitta ora dello sconto e del doppio coupon e acquista subito su Amazon questo Caricabatterie USB-C da 45W in offerta a soli 13,99€

Come già detto, le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia se sul tuo account hai un abbonamento Amazon Prime attivo.