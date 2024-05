Motorola Edge 30 Neo 5G costa sempre meno: TOP affare a 170€

Lo smartphone Motorola Edge 30 Neo 5G continua a ricevere forti apprezzamenti dal pubblico grazie alla sua elevata velocità durante la navigazione su internet, agli scatti fotografici di qualità eccezionale ed alla costruzione sottile ma resistente. Queste caratteristiche lo rendono una prima scelta rispetto ai suoi concorrenti nella stessa fascia di mercato.

Non perdere tempo, poiché la promozione di oggi sta per terminare: ordina subito Motorola Edge 30 Neo 5G su Amazon sfruttando uno sconto aggiuntivo del 4% che fa scendere il prezzo dello smartphone a soli 170 euro.

Motorola Edge 30 Neo 5G al minimo storico

Lo smartphone Motorola Edge 30 Neo 5G si contraddistingue per il suo design moderno e dallo spessore ridotto: estremamente comodo da maneggiare e da sistemare in tasca. Dotato di un display OLED da 6,3 pollici e risoluzione FullHD+ con tecnologia HDR10 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, offre un’esperienza visiva impeccabile ed una fluidità senza pari nella navigazione sul web in 5G.

Il sistema fotografico è composto da una doppia fotocamera da 64 MP e una fotocamera frontale da 32 MP: scatti sempre nitidi e dai colori naturali. Con 256 GB di storage interno e 8 GB di RAM, il Motorola Edge 30 Neo 5G offre ampio spazio per memorizzare tutti i tuoi file ed un’esperienza multitasking fluida. Terminiamo ricordando la batteria da 4020 mAh con ricarica rapida a 68W, che assicura una lunga autonomia.

Non lasciarti sfuggire questa occasione, poiché rimangono solo pochi modelli disponibili: agisci ora e salva nel carrello Motorola Edge 30 Neo 5G al prezzo più conveniente di sempre, ricevendolo a casa prestissimo e con consegna gratuita.