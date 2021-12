Realme GT 2 Pro: la fotocamera principale non avrà rivali

Realme sta facendo di tutto per attirare l'attenzione del pubblico sull'attesa serie Realme GT 2, e a ben vedere: l'ultimo teaser sulle specifiche della fotocamera di Realme GT 2 Pro delineano i contorni di uno smartphone che non avrà assolutamente nulla da inviare a mostri del calibro di iPhone 13, Xiaomi 12 e compagnia cantante.

Le specifiche della fotocamera di Realme GT 2 Pro fanno paura

La certificazione TENAA sul device aveva svelato un comparto fotografico di prim’ordine con sensore principale da 50 MP, sensore secondario da 50 MP e sensore terziario da 2 MP. In queste ore, però, la compagnia ha voluto accontentare i suoi utenti pubblicando un teaser che mette in luce alcune delle qualità della fotocamera principale.

Grazie ad esso sappiamo che Realme GT 2 Pro sarà dotato di un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS): si tratta del primo smartphone Realme in assoluto a offrire questo genere di specifica. Inoltre, ci sono alte possibilità che il sensore secondario da 50 MP sarà il primo in assoluto a offrire un angolo di visuale a 150° per scatti mai visti prima.

La serie Realme GT 2 avrà un ruolo importantissimo per l'azienda cinese che, già adesso, si sta rivelando un brand in crescita esponenziale. Un recente studio di Counterpoint, infatti, ha svelato che Realme è il brand con la maggiore crescita all'interno nel panorama degli smartphone 5G. La presentazione della nuova famiglia di smartphone di fascia alta è attesa per il prossimo 4 gennaio 2022: è probabile che in questi giorni verranno pubblicati nuovi teaser e indiscrezioni varie.