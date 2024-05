TCL 405 in offerta: un ottimo smartphone Android economico a meno di 60€

Un ottimo smartphone, senza spendere una follia. Il TCL 405 è un’opzione pensata per chi cerca un device affidabile, rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 100€. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 59,99€. La scheda tecnica non è affatto male: Android 12 Go, 2GB di RAM e memoria espandibile fino a 512GB.

Dotato di un display HD+ da 6.6 pollici, questo smartphone offre un’esperienza visiva immersiva perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web. Il design elegante, con un aspetto moderno e sofisticato.

Il cuore del TCL 405 è il chipset MediaTek Helio G25, un processore octa-core che assicura un’esperienza fluida anche durante l’esecuzione di applicazioni più impegnative. Supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB tramite microSD, il dispositivo offre spazio sufficiente per le app e i file personali​.

Un altro punto di forza del TCL 405 è la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata, ideale per chi ha bisogno di un telefono che duri tutto il giorno senza doverlo ricaricare frequentemente. Il sistema operativo Android 12 Go Edition è ottimizzato per funzionare bene anche su dispositivi con specifiche tecniche più contenute, migliorando la reattività e l’efficienza​.

Troviamo, quindi, un comparto fotografico discreto con fotocamera posteriore doppia da 13 MP e 2 MP. Il TCL 405 è un dispositivo che unisce prestazioni efficienti a un prezzo accessibile, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Rimane poco tempo per pagarlo meno di 60€: acquistalo subito risparmiando.