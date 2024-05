Motorola Moto Edge 30 Fusion in offerta: il prezzo crolla da 679 a soli 299 euro

Il Motorola Edge 30 Fusion è un dispositivo che combina eleganza e prestazioni elevate, posizionandosi come una scelta di eccellenza nella fascia media del mercato degli smartphone. Dotato di un display OLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 144Hz, l’Edge 30 Fusion fa un ottimo lavoro sia nel gaming che nella visione di contenuti multimediali – come le tue serie preferite su Netflix.

Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon semplicemente imperdibile: il prezzo è crollato da 679 ad appena 299 euro. Con questa promozione, è un best buy assoluto da non farsi assolutamente scappare.

Il cuore del Moto Edge 30 Fusion è il processore Snapdragon 888+, un chipset di fascia alta che garantisce prestazioni fluide e reattive in tutte le situazioni. Supportato da 8GB di RAM, il dispositivo gestisce facilmente il multitasking e le applicazioni più esigenti.

Bene anche il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che consente di catturare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. È affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e una macro da 2MP.

Il Motorola Edge 30 Fusion è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo elegante, potente e con un buon comparto fotografico, il tutto ad un prezzo competitivo. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito per pagarlo meno di 300€.