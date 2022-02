Realme domina l'Europa: mai nessun brand ha raggiunto questi record

Nel giorno in cui Realme GT2 series sarà ufficialmente svelata al MWC di Barcellona, un nuovo rapporto pubblicato da Strategy Analytics svela i numeri dell'incredibile crescita di Realme in Europa durante il 2021.

Dati alla mano, infatti, è possibile affermare senza esitazioni che mai nessun brand prima d'ora aveva raggiunto questi risultati e soprattutto in così poco tempo.

La crescita di Realme in Europa durante il 2021 registra un record mai visto prima

In termini di crescita, infatti, il colosso cinese ha registrato il 500% in più nel corso del Q4 2021 e il 548% in tutto il 2021: si tratta di numeri che fanno impallidire la concorrenza e sottolineano l'incredibile bontà della strategia commerciale della compagnia nel Vecchio Continente, soprattutto se si considera che l'azienda è sbarcata in Europa solo nel 2019.

Entrando nel dettaglio, Strategy Analytics svela che la crescita dell'azienda ha avuto risultati differenti nelle varie regioni dell'Europa: in Europa Centrale e Orientale, Realme ha registrato una crescita del 643% YoY, mentre in Europa Occidentale il brand cinese ha registrato una crescita del 416% YoY.

Questa importante impennata ha permesso alla compagnia di entrare all'interno della top five della classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa: Samsung è saldamente al primo posto con il 29% di market share (-1% YoY), Apple al secondo posto con il 23% (+11% YoY), Xiaomi al terzo posto con il 20% (+33%), OPPO al quarto posto con il 5% (+77%) e Realme al quinto posto con il 3% (+548%). Diversi analisti concordano nel constatare che la crescita del brand sia stata in qualche modo favorita anche dal tracollo commerciale che ha colpito Huawei a seguito del ban commerciale degli USA, un'occasione d'oro che ha permesso all'azienda (e a tante altre) di posizionarsi come valida alternativa.

Oggi c'è grande attesa per il lancio della serie Realme GT2 anche in Europa: siamo certi che i device sapranno conquistare milioni di consumatori per via dell'incredibile rapporto qualità/prezzo.