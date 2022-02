Realme GT Neo3 si mostra a 360° assieme a molte novità

A seguito del leak sui probabili prezzi in Europa della serie Realme GT2 e le indiscrezioni circa l’incredibile ricarica rapida da 150 W per Realme GT Neo3, in queste ore Realme GT Neo3 è nuovamente al centro di un incredibile leak che svela il design frontale e ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche.

Il leaker @Shadow_Leak, infatti, ha pubblicato un tweet in cui svela gran parte della scheda tecnica dello smartphone – le caratteristiche più importanti come CPU, fotocamera, batteria, eccetera – e anche il probabile display frontale.

Un leak svela il design frontale e le specifiche di Realme GT Neo3

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker, il nuovo smartphone di Realme dovrebbe montare un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale con sensore da 16 MP, frequenza di aggiornamento a 120 Hz (non è chiaro se di tipo dinamico con la tecnologia LTPO 2.0 vista per la prima volta su Realme GT2 Series) e sensore di impronte integrato.

Posteriormente, come già visto nei precedenti leak relativi alla fotocamera principale, è atteso un modulo triplo così costituito: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore secondario ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Secondo il leaker il nuovo smartphone di fascia media sarà dotato del processore MediaTek Dimensity 8100 di cui si parla tanto in questi giorni, anche se la certificazione TENAA aveva registrato il passaggio di un modello con processore Qualcomm Snapdragon 888.

Realme GT Neo 3 First Look & Parameters



• 6.7" FHD+ 120Hz 10Bit OLED Display

• Dimensity 8100

• 16MP Front

• 50MP(IMX766, OIS)+8MP+2MP Rear

• 5000mAh + 80W#realme #realmeGTNeo3 #GTNeo3 #Concept pic.twitter.com/CU2l3jO0M4 — Sam (@Shadow_Leak) February 26, 2022

Viene riconfermata anche la presenza di una batteria da 5000 con supporto alla ricarica rapida da 80 W, il che ci fa presumere che si tratti del modello RMX3560 e non della variante RMX3562 che invece si pensa arriverà sul mercato con una batteria con la ricarica rapida da 150 W.