Google Pixel 6/6 Pro: il Feature Drop è live con un fiume di novità

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro iniziano a ricevere il tanto atteso Feature Drop di marzo, come avevamo discusso qualche ora fa, a distanza di qualche settimana rispetto la disponibilità dell'update per tutti i Pixel supportati (praticamente da Pixel 3a in poi); la conferma arriva direttamente da Matt Flegal, portavoce di Google, ai colleghi di The Verge.

Si conferma quindi corretto il leak delle scorse ore proveniente dall'operatore telefonico canadese Fido che si era lasciato sfuggire la data di rilascio del Feature Drop in una indiscrezione dell'ultimo minuto.

Google Pixel 6/6 Pro ricevono il Feature Drop di marzo

Oltre alle patch di sicurezza di marzo, l'update attualmente in rilascio introduce anche Android 12L e una serie piuttosto interessante di funzionalità esclusive che non sono disponibili sugli altri smartphone Pixel aggiornati:

Live Caption per le telefonate (solo Pixel 6/6 Pro);

Night Sight su Snapchat (solo Pixel 6/6 Pro);

Traduzione live in italiano (solo Pixel 6/6 Pro);

Modalità interprete in italiano (solo su Pixel 6/6 Pro);

Registratore in italiano (solo su Pixel 6/6 Pro);

Widget della batteria;

Sticker personalizzabili;

Novità per il widget At a Glance.

Gli utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema > Cerca aggiornamenti.

È un momento piuttosto concitato per il team di sviluppo di Android evidentemente concentrato anche sullo sviluppo di Android 13; proprio nei giorni scorsi abbiamo assistito al lancio della Developer Preview 2 di Android 13 con numerose novità come la migliore gestione delle applicazioni in background che consumano troppa batteria, i nuovi tasti rapidi e la rinnovata disposizione di alcuni tasti nel pannello dei Quick Toggle, il player audio tutto nuovo e colorato e molto altro – abbiamo anche raccolto tutte le novità nascoste della Developer Preview 2 che Google non ha pubblicizzato.

Continuate a seguirci per scoprire ulteriori novità sul sistema operativo e in generale su aspetto che riguarda il software e i device del colosso di Mountain View.

