Google rilascia il Feature Drop di marzo per l'intera gamma Pixel

Giornata ricca di novità quella di oggi per il mondo Android e più nello specifico per gli utenti muniti di uno smartphone Google che, proprio in queste ore, ha avviato il rollout del Feature Drop di marzo per tutti i dispositivi Pixel compatibili (praticamente dal Google Pixel 3 fino al Pixel 5).

Gli utenti minuti dei nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro dovranno ancora attendere qualche giorno prima di poterlo installare, proprio com'era già accaduto lo scorso mese.

Il Feature Drop di marzo di Google è ricco di novità e bug fix

Una delle novità più visibili riguarda alcune piccole aggiunte a livello del widget At a Glance: da adesso, il widget presente nella homescreen e nella lockscreen sarà anche in grado di mostrare il livello della batteria dei dispositivi Bluetooth associati, varie allerte (come per i terremoti) e molto altro.

Google ha finalmente introdotto anche un nuovo widget che mostra rapidamente il livello di batteria degli auricolari Bluetooth associati al telefono: è possibile inserirlo in qualsiasi pagina della homescreen, spazio permettendo. Il team di sviluppo di Android ha esteso l'integrazione di Night Shift anche con Snapchat, per scatti sempre ben esposti anche al buio, e la tastiera Gboard è finalmente in grado di creare simpatici sticker on-the-go in base alle informazioni scritte in un messaggio (per il momento solo in inglese).

Qui in basso la lista di tutte le nuove feature integrate all'interno del Feature Drop di marzo, evidentemente con la maggior parte disponibili solo sulla nuova gamma di smartphone Pixel:

In queste ore il colosso di Mountain View ha finalmente reso disponibile anche Android 12L, il nuovo sistema operativo che include un gran numero di miglioramenti per i tablet, gli smartphone pieghevoli e non solo. Anche in questo caso il sistema operativo è disponibile per l'intera gamma Pixel (dal Pixel 3 fino al Pixel 5a) e arriverà sulla serie Google Pixel 6 solo a partire dai prossimi giorni.