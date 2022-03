Android 12L è disponibile al download: novità e device compatibili

Dopo una lunga fase di beta testing, in queste ore Google ha finalmente reso disponibile al download Android 12L. Il sistema operativo indicato per le nuove generazioni di smartphone pieghevoli, tablet ma anche gli smartphone “standard”, è finalmente pronto per essere installato sull'intera gamma Pixel (ovviamente solo per gli smartphone supportati).

In queste stesse ore il colosso di Mountain View ha rilasciato anche il primo Feature Drop del 2022 e le patch di sicurezza di marzo per i suoi smartphone Pixel.

Android 12L è disponibile al download

Come abbiamo avuto modo di scoprire durante la presentazione di Android 12L, l'aggiornamento include piccole ma interessanti novità per quanto riguarda l'interfaccia grafica di Android, le animazioni e in generale l'utilizzo del sistema operativo. Ad esempio, un tap prolungato sulla homescreen del telefono rivela un nuovo pannello pop-up che permette di scegliere al volo un nuovo wallpaper consigliandone quattro dei più recenti.

Il widget At a Glance è stato leggermente modificato ed è adesso più informativo – un tap sulla data permette di avviare rapidamente Google Calendar -, mentre ci sono anche piccole novità per quanto riguarda il toggle rapido “Internet”.

Ci sono piccole rifiniture per quanto riguarda il pannello del multitasking attivabile con uno swipe prolungato verso l'alto: in questo caso la voce “Split screen” è stata modificata in “Split top”, mentre in generale sono state aggiunte tante piccole accortezze a livello degli elementi grafici per renderli più coerenti con il nuovo sistema grafico Material You.

Ovviamente l'aspetto più importante riguarda i tablet: in questo caso notiamo la presenza di una nuova taskbar che permette di aggiungere fino a 6 applicazioni da avviare rapidamente in modalità split screen per gli amanti del multitasking. Migliora anche la vista delle applicazioni recenti così come il pannello delle Impostazioni che fa finalmente buon uso dello spazio aggiuntivo a disposizione per riposizionare gli elementi a schermo in maniera più intelligente.

Android 12L è disponibile fin da oggi su Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a – gli utenti muniti di Google Pixel 6 e 6 Pro dovranno attendere ancora qualche giorno. Samsung, Lenovo e Microsoft si occuperanno del lancio di Android 12L per i propri device a partire dai prossimi mesi.