Google Pixel 6: il Feature Drop di marzo arriverà domani?

Mentre si parla giustamente del rilascio della Developer Preview 2 di Android 13 e delle numerose novità già scoperte – vi segnaliamo l'introduzione di un sistema che prevede di gestire meglio le applicazione in background che consumano troppa batteria, il nuovo design del player audio nei Quick Toggle e molto altro -, molti utenti muniti dei nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro si stanno chiedendo quanto bisognerà ancora aspettare per ricevere il tanto atteso Feature Drop di marzo.

Infatti, mentre tutti gli smartphone Pixel dal modello Pixel 3a in poi hanno ricevuto l'update di questo mese, l'attuale generazione è rimasta tagliata fuori con la promessa che “sarà presto aggiornata“.

Il Feature Drop di marzo per Google Pixel 6 arriverà lunedì 21 marzo?

Ebbene, in queste ore abbiamo finalmente la “conferma” di quando il Feature Drop di marzo sarà disponibile per i sopracitati device: Fido, l'operatore telefonico canadese, si è lasciato sfuggire che Pixel 6 e Pixel 6 Pro saranno aggiornati questo lunedì 21 marzo.

Infatti, com'è possibile notare in questa immagine pubblicata in rete in queste ore, evidentemente prelevata dal database di Fido, i terminali Android top di gamma saranno aggiornati il prossimo lunedì.

Oltre a introdurre le patch di sicurezza di marzo, il Feature Drop introduce Android 12L e una serie di novità piuttosto importanti, tra cui:

Live Caption per le telefonate (solo Pixel 6/6 Pro);

Night Sight su Snapchat (solo Pixel 6/6 Pro);

Traduzione live in italiano (solo Pixel 6/6 Pro);

Modalità interprete in italiano (solo su Pixel 6/6 Pro);

Registratore in italiano (solo su Pixel 6/6 Pro);

Widget della batteria;

Sticker personalizzabili;

Novità per il widget At a Glance;

molto altro.

Gli utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro potranno controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema > Cerca aggiornamenti, oppure in alternativa fare un salto sul nostro sito la sera di lunedì prossimo per scoprire se il tanto atteso update è finalmente disponibile al download.

