Android 13: il player audio è più colorato e integra nuovi controlli

A distanza di qualche ora dall’annuncio della Developer Preview 2 di Android 13 e dopo aver scoperto che nella versione stabile sarà presente un nuovo sistema di notifiche che avvisa quando un’applicazione in background sta consumando troppa batteria, il team di sviluppo di Google mette in mostra anche la nuova grafica del widget dei controlli audio di cui abbiamo visto le prime tracce nella Developer Preview 1 di Android 13.

Come si può notare nell’immagine sottostante, infatti, il nuovo design del player audio di Android 13 ha una interfaccia grafica molto più accattivante: il widget continua ad essere posizionato a metà tra il pannello delle notifiche e quello dei quick toggle, proprio come su Android 11 e Android 12, ma in questa versione presenta una dimensione maggiore che offre spazio in abbondanza per l’introduzione di alcuni elementi molto utili.

La Developer Preview 2 di Android 13 svela la nuova grafica dei controlli audio

La copertina dell’album non è più costretta in un piccolo spazio della UI ma è invece estesa in background e per tutta la dimensione del player. C’è una riposizione del tasto play/pausa che adesso è molto più semplice da tappare, sono stati introdotti i tasti per la riproduzione in shuffle e per la ripetizione. La Developer Preview 2 di Android 13 modifica anche il selettore dell’output audio che non viene più posizionato nella porzione inferiore della UI ma viene invece proposto come un pop-up.

In questo caso notiamo che Google ha stravolto anche la gestione del volume di uscita e del posizionamento del nome dei device accoppiati: possiamo notare uno slider del volume molto più grande, in pieno stile Material You, e anche una nuova rappresentazione della copertina dell’album, il nome della canzone e dell’artista.

È probabile che nelle prossime ore scopriremo ancora più novità su Android 13 Developer Preview 2: seguiteci per restare sempre aggiornati sulle feature più interessanti.