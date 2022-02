App Android in streaming su Windows? Ecco come funziona su Android 13

Tra le numerose novità presenti all'interno della DP 1 di Android 13, in queste ore i colleghi di 9to5Google sono riusciti ad abilitare la funzione che permetterà lo streaming delle app su altri device tra cui anche computer Windows.

Android 13 DP 1 streaming app su Windows: come funziona

Innanzitutto la novità più importante: sembra che lo streaming delle app Android non è stata pensata come una feature esclusiva di Chrome OS, anzi. Tecnicamente sarebbe compatibile con tutti i sistemi operativi moderni, sebbene i ragazzi di 9to5Google siano riusciti a renderla operativa solo con Windows.

Ad oggi il funzionamento della feature prevede la creazione di una “copia” dell'app che verrà poi riproposta sul device (Chrome OS o PC Windows) come una semplice web app. L'interfaccia dell'applicazione integra alcuni comandi rapidi per cambiarne la dimensione e nell'angolo in basso a sinistra è anche presente un rimando rapido a tutte le applicazioni che è possibile eseguire in streaming.

Sembra che l'integrazione con Chrome OS garantisca un'esperienza di utilizzo migliore e più fluida di quella sperimentata in queste ore su Windows, ma al momento è ancora presto per capire come il tutto si evolverà entro la data di lancio di Android 13. In ogni caso, però, è stato confermato che già adesso le prestazioni sono più che buone considerando che si tratta di un work-in-progress.

Le più importanti novità della DP 1 di Android 13

Ecco alcune tra le più importanti feature scoperte nella Developer Preview 1 di Android 13: