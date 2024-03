Atlas VPN Recensione 2024 (Gratis e a Pagamento)

Atlas VPN è una delle reti virtuali private più apprezzate dagli utenti attenti alla propria privacy e sicurezza online. È un servizio freemium con una versione gratuita e una a pagamento. Nato nel 2019, ha saputo subito conquistare il mercato tanto da essere stato acquisito nel 2021 dalla Nord Security.

In questa recensione di Atlas VPN analizzeremo ogni aspetto: le caratteristiche, la velocità di connessione, le funzionalità di privacy e sicurezza, le piattaforme supportate e il prezzo.

Atlas VPN: cos’è e a cosa serve?

AtlasVPN 4.5 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🌍 Server: 1000+ in 48 paesi 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Stati Uniti 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 86% + 6 mesi gratis PROVALA SUBITO

Atlas VPN è un servizio di VPN (Virtual Private Network) che consente di creare una connessione privata e sicura tra il proprio dispositivo e Internet. Quando si utilizza una VPN, tutto il traffico dati del dispositivo viene criptato e inviato attraverso un server VPN situato in un luogo diverso. Questo processo rende più difficile per gli hacker, le autorità governative o gli ISP (Internet Service Provider) monitorare le attività online.

L’azienda è stata fondata nel 2019, il che la rende particolarmente giovane rispetto ai leader del settore della sicurezza informatica come NordVPN o ExpressVPN. Il motivo del suo successo è da ritrovare nelle buone funzionalità offerte in relazione al prezzo accessibile, oltre alla possibilità di utilizzare anche una versione di Atlas VPN gratis.

Non è esente da difetti. Oltre ad alcuni svantaggi tecnici, come vedremo nella recensione, emerge un punto molto importante che solleva alcune preoccupazioni sulla protezione dei dati: la sede legale negli Stati Uniti.

Gli USA, infatti, fanno parte della Five Eyes, un’alleanza di intelligence di cui fanno parte anche Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Questi paesi collaborano strettamente nella condivisione di informazioni di intelligence, compresi dati di sorveglianza e spionaggio. Ciò vuol dire che l’azienda potrebbe condividere delle informazioni con le autorità, se richiesto.

Tuttavia, Atlas VPN avrà pochi dati a disposizione in quanto assicura comunque un alto livello di privacy attraverso varie funzionalità, come il supporto MultiHop che indirizza il traffico su più server o la funzione SafeWap che fa ruotare continuamente gli indirizzi IP rendendo così molto difficile tracciare le attività online. Inoltre, l’azienda garantisce di non salvare i dati personali e di navigazione degli utenti collegati ai propri server.

Caratteristiche e funzioni

Atlas VPN offre un buon insieme di funzionalità di base che poco hanno da invidiare alle migliori VPN sul mercato. Tra l’altro, mette a disposizione un piano gratuito, utile per chi ne ha bisogno per un utilizzo basilare. Ovviamente Atlas VPN in versione premium a pagamento offre molto di più sia in termini di sicurezza che di prestazioni.

Crittografia

Atlas VPN utilizza la crittografia AES a 256, la stessa utilizzata dalle istituzioni militari e finanziarie assicurando così un alto livello di protezione. Inoltre, il provider implementa anche ChaCha20-Poly1305, fornendo così prestazioni migliori sulle app mobili, prevenendo fughe di dati, intercettazione e tracciamento della connessione.

Protocolli

I protocolli di connessione sono due: IPSec/IKEv2 e WireGuard. È l’utente a scegliere quello che preferisce, anche se il secondo resta la scelta migliore poiché è possibile ottenere prestazioni più veloci. Inoltre, IKEv2 viene eseguito solo sulla porta UDP 500 e quindi alcuni firewall potrebbero bloccare il traffico, rendendo il protocollo meno efficiente in alcuni casi.

Kill Switch

La funzione Kill Switch è uno dei punti di forza di Atlas VP. Un kill switch viene utilizzato per bloccare la connessione Internet in caso di guasto della VPN e garantisce che nessuno dei dati personali, come l’indirizzo IP, venga divulgato. Previene le perdite DNS e IP, anche se Atlas VPN prevede comunque una protezione contro le perdite di DNS.

Kill Switch è presente su tutte le app ed è disponibile anche nella versione gratuita di Atlas VPN. E nel caso di dispositivo Android, è possibile avviare la funzione nativa “sempre attiva”. È disattivata di default, ma il consiglio è di attivarla già al primo utilizzo.

Split Tunneling

La funzione Split Tunneling è molto utile per personalizzare la VPN. In altre parole, permette di scegliere quale parte del traffico deve essere incanalato attraverso la VPN e quale può sfruttare la rete locale esterna alla VPN. È utile per accedere a contenuti locali senza la necessità di disconnettersi dalla VPN. Purtroppo, è disponibile solo per Android.

Doppia VPN: MultiHop+

MultiHop+ seleziona un server di uscita casuale da un pool di server VPN in posizioni diverse e lo ruota di continuo durante la navigazione, rendendo l’attività online praticamente irrintracciabile. Allo stesso tempo si beneficia anche della doppia crittografia. Questa funzione è molto efficace se si vuole aggirare censura e sorveglianza. Al momento, MultiHop+ è disponibile per il Nord America ed Europa e solo nel pacchetto Premium.

IP dedicato

Al momento Atlas VPN non supporta l’IP dedicato, quindi a ogni utilizzo viene assegnato un IP diverso. Ci sono poi altre funzionalità non ancora supportate come la configurazione del router, il protocollo OpenVPN e L2TP, VoIP, PP2P, SSTP, Proxy SOCKS5, server proxy, SmartDNS e Port forwarding, spesso disponibili sui servizi concorrenti.

Tracker blocker

Atlas VPN dispone di un Tracker Blocker che impedisce ai tracker di terze parti di raccogliere informazioni sulle attività online. In questo modo, ci si difende dal monitoraggio e dal tracciamento pubblicitario. Infatti, la funzionalità Atlas VPN Shield protegge da pubblicità, phishing, spyware, ransomware, cryptojacking e impedisce di accedere a siti web dannosi durante la navigazione online.

Data breach monitor

Non manca la funzione Data Breach Monitor che tiene traccia di eventuali violazioni dei dati. Esegue automaticamente la scansione dei database trapelati e informa l’utente di eventuali violazioni passate o recenti in cui sono state esposte le sue informazioni personali. Anche in questo caso, la funzione è esclusiva di Atlas VNP Premium.

Velocità di connessione e server

La velocità di connessione di Atlas VPN soddisfa la maggior parte degli utenti, grazie a una buona rete di server presenti in vari Paesi e al protocollo WireGuard, noto per essere veloce e stabile. La velocità cambia a seconda di vari fattori, tra cui la distanza del server al quale ci si connette e la qualità della propria connessione Internet.

I risultati si avvicinano a quelli di altre VPN: offre una velocità media di circa 280 Mbps in upload e di circa 240 Mbps in download.

Atlas VPN vanta oltre 1000 server in oltre 45 località in 39 Paesi. È una piccola rete, ma stiamo parlando di un servizio giovane, per cui è un buon inizio. La versione gratuita di Atlas VPN però consente l’accesso solo ai server in Olanda, Singapore e Stati Uniti.

Per ottenere una velocità superiore, è importante scegliere server più vicini per risentire meno del ping, ossia il tempo che impiega un pacchetto di dati per raggiungere un server e tornare indietro. In altre parole, è il tempo di latenza influenzato dal jitter che è l’interferenza del segnale che riduce la velocità di download e upload. Insomma, quanto più è vicino il server, tanto più la connessione sarà veloce.

Inoltre, Atlas VPN offre anche server da 10 Gbps che offrono velocità ancora più elevate, hanno più larghezza di banda e sono meno congestionati ma sono disponibili solo per gli utenti premium. Senza dimenticare il supporto per il torrenting, in quanto tutti i server (anche quelli gratuiti) sono ottimizzati per il P2P (peer-to-peer) con velocità anche abbastanza elevate.

Atlas VPN è sicura?

Atlas VPN è uno dei provider più sicuri. Abbiamo già menzionato le tante funzionalità dedicate alla privacy e alla sicurezza dei dati degli utenti. Ha una politica no-log, per cui non conserva alcun dato personale che possa portare a identificare il singolo utente.

Come si legge dall’informativa sulla privacy sul sito di Atlas, alcuni dati vengono raccolti ma non sono riconducibili all’utente né tanto meno all’utilizzo della VPN. I dati in questione sono ID pubblicitari, analisi sulle fonti di traffico e installazione del servizio, dati del dispositivo (marca, modello, sistema operativo, fuso orario e lingua utilizzata) e modifiche delle impostazioni sull’app.

Come già accennato, il livello di sicurezza e privacy è elevato. Il servizio utilizza la crittografia 256-bit AES (praticamente impossibile da decifrare), i protocolli di sicurezza WireGuard e IKEv2, la funzione Kill Switch che protegge in caso di interruzione della connessione VPN e include tutte quelle funzioni contro virus, malware, tracciamento pubblicitario come il Tracker Blocker. Molto interessante, inoltre, è il Data Breach Monitor che ci avverte se c’è stata qualche violazione dei nostri dati.

Prezzi e abbonamenti

Atlas VPN prevede un piano free e un piano a pagamento di abbonamento mensile, annuale o biennale.

I prezzi di Atlas VPN variano a seconda del piano scelto. L’abbonamento mensile è di 11,22 euro, quello annuale è di 3,82 euro al mese e quello biennale è di 1,54 euro al mese. Inoltre, a 45 centesimi in più al mese, è possibile acquistare il pacchetto Atlas VPN+ che include le funzionalità Shield e Data Breach Monitor. Il consiglio è quello di monitorare sempre le offerte e gli eventuali coupon applicati dall’azienda stessa.

La prova gratuita di 7 giorni è disponibile solo per i dispositivi Android. Se la prova non viene annullata, il piano si rinnova automaticamente alla versione Premium di Atlas VPN.

Rimborso

In caso di pagamento e insoddisfazione del servizio, Atlas VPN prevede un rimborso una tantum, quindi può essere richiesto una sola volta, entro 14 giorni per il piano mensile ed entro 30 giorni per il piano annuale e biennale.

Atlas VPN accetta praticamente ogni metodo di pagamento, tra cui carte di credito, criptovalute, Google Pay, PayPal, Klarna (solo in USA) e attraverso gli store Google Play Store e App Store.

Atlas VPN Free: come funziona?

Uno dei vantaggi di questo servizio è la presenza di una versione completamente gratuita. Come prevedibile, però, Atlas VPN free presenta dei limiti oggettivi rispetto alla versione premium.

Atlas VPN Free offre:

accesso ai server in Olanda, Singapore, USA (Los Angeles e New York);

la crittografia di grado militare;

5 GB di dati al mese per un account;

server ottimizzati per lo streaming a Los Angeles e New York;

Kill Switch.

La versione a pagamento di Atlas VPN è ovviamente migliore di Atlas VPN free. Infatti, i server gratuiti tendono a essere sovraffollati e la congestione rallenta la connessione. Per un utilizzo molto basilare può essere sufficiente, ma la protezione è limitata, la velocità è inferiore e le opzioni di scelta sono poche. Non sono disponibili i server SafeSwap, non c’è la protezione Shield e nemmeno il Data Breach Monitor.

Servizio Clienti e assistenza

Anche l’assistenza di Atlas VPN è soddisfacente. Assicura supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per i clienti gratuiti che per quelli premium. I clienti con abbonamento Premium possono utilizzare la live chat, mentre gli utenti con account gratuito possono inviare una mail.

C’è da sottolineare che il sito è pieno di FAQ e l’Help Center ha molte risorse a disposizione. Basta cercare nella barra di ricerca ciò che ci serve e verranno fuori i risultati corrispondenti. C’è anche un blog a disposizione per approfondire alcune tematiche. Il tutto però è scritto in inglese.

App ed estensioni

Atlas VPN è un servizio VPN multi-piattaforma che attualmente supporta Windows, macOS, Linux, Android e ChromeOS, iOS e tvOS, Android TV e Amazon Fire Stick & Fire TV. Al momento non esiste un’estensione per Chrome o Firefox, ma basta scaricare l’app sul proprio dispositivo per avviare una navigazione sicura e protetta. Manca anche il supporto per i router. D’altro canto, però, supporta l’utilizzo simultaneo dei servizi premium su un numero illimitato di dispositivi.

In pratica, può essere utilizzata su quasi tutti i dispositivi elettronici: smartphone, tablet, computer, smart TV. Atlas VPN ha sviluppato le applicazioni per i singoli sistemi operativi. In linea generale, è sufficiente scaricare l’app dagli store ufficiali, come Play Store per Android e App Store per iOS, oppure dalla pagina ufficiale di download.

Il funzionamento delle singole app è molto similare, con qualche piccola differenza. Atlas VPN fornisce un’esperienza utente semplice e intuitiva. Atlas VPN Android è facile da usare e gode della funzione esclusiva di split tunneling che consente di scegliere quali app utilizzare con la VPN. L’app per iOS è simile a quella per Android, ma è priva di split tunneling. Atlas VPN Windows e Mac hanno interfacce visivamente simili. Per Windows, così come per iOS e Android, c’è anche un programma di referral per invitare i nostri amici e conoscenti a fare una prova gratuita di 7 giorni che permette di accumulare giorni gratis di utilizzo per chi invita.

La situazione cambia un po’ su Atlas VPN per Linux, disponibile solo per gli utenti Premium e limitato alla distribuzione Ubuntu. L’esperienza è diversa perché non c’è un’interfaccia grafica completa come su Windows o macOS, ma ci sono le righe di comando. Non dovrebbero esserci problemi per gli utenti Linux, in quanto abituati a questa tipologia di interazione. Ci sono però dei limiti. Ad esempio, Atlas VPN per Linux utilizza solo il protocollo WireGuard che non è possibile modificare.

Come usare Atlas VPN

Una VPN serve a proteggere la nostra privacy online e mantenere privato tutto ciò che facciamo mentre siamo collegati a Internet. I motivi per cui usare una VPN come Atlas VPN sono tanti: per proteggersi da malware, tracciamento, profilazione, per sbloccare contenuti che non sono disponibili a causa di blocchi geografici e tanto altro.

Tuttavia, ci sono dei casi d’uso in cui la VPN è particolarmente raccomandata. Tra questi:

Protezione dal WiFi pubblico : luoghi come aeroporti, bar, biblioteche, ristoranti e hotel spesso hanno un WiFi pubblico e gratuito, che però è facilmente rintracciabile da hacker o gestori di rete mettendo a rischio la sicurezza. La VPN, invece, rende impossibile il tracciamento.

: luoghi come aeroporti, bar, biblioteche, ristoranti e hotel spesso hanno un WiFi pubblico e gratuito, che però è facilmente rintracciabile da hacker o gestori di rete mettendo a rischio la sicurezza. La VPN, invece, rende impossibile il tracciamento. Anti-tracciamento e profilazione : mentre navighiamo online, i tracker possono monitorare la nostra attività profilandoci e inondandoci poi di pubblicità. La VPN maschera il nostro comportamento, evitando il tracciamento e la profilazione.

: mentre navighiamo online, i tracker possono monitorare la nostra attività profilandoci e inondandoci poi di pubblicità. La VPN maschera il nostro comportamento, evitando il tracciamento e la profilazione. Navigazione in incognito : utilizzare la modalità di navigazione in incognito è sempre una buona norma perché non memorizza l’attività sul browser o sul dispositivo, ma non protegge da virus e malware e non protegge le informazioni personali, cosa che invece fa Atlas VPN.

: utilizzare la modalità di navigazione in incognito è sempre una buona norma perché non memorizza l’attività sul browser o sul dispositivo, ma non protegge da virus e malware e non protegge le informazioni personali, cosa che invece fa Atlas VPN. Streaming: i contenuti presenti sulle piattaforme di streaming non sono accessibili sempre in ogni parte del mondo. Ad esempio, Netflix ha un catalogo diverso a seconda del Paese. Usando Atlas VPN per lo streaming è possibile simulare di essere in un altro Paese per fruire di ogni tipologia di contenuto: piattaforme video, siti web, eventi sportivi.

i contenuti presenti sulle piattaforme di streaming non sono accessibili sempre in ogni parte del mondo. Ad esempio, Netflix ha un catalogo diverso a seconda del Paese. Usando Atlas VPN per lo streaming è possibile simulare di essere in un altro Paese per fruire di ogni tipologia di contenuto: piattaforme video, siti web, eventi sportivi. Torrenting e P2P : i client torrent legali potrebbero tracciare alcune informazioni (come la posizione), mentre Atlas VPN supportando il torrenting rende tutte le attività di download e di condivisione peer-to-peer (P2P) più private, sicure e veloci.

: i client torrent legali potrebbero tracciare alcune informazioni (come la posizione), mentre Atlas VPN supportando il torrenting rende tutte le attività di download e di condivisione peer-to-peer (P2P) più private, sicure e veloci. Gaming: mentre si gioca online, potrebbero registrarsi le limitazioni della larghezza di banda a causa delle restrizioni degli ISP e anche attacchi DDos. Inoltre, come per i contenuti video, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili al download nel nostro Paese. Altlas VPN fornisce così una maggiore protezione, una migliore velocità e permette di cambiare la posizione geografica per accedere in anteprima ad alcuni giochi.

mentre si gioca online, potrebbero registrarsi le limitazioni della larghezza di banda a causa delle restrizioni degli ISP e anche attacchi DDos. Inoltre, come per i contenuti video, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili al download nel nostro Paese. Altlas VPN fornisce così una maggiore protezione, una migliore velocità e permette di cambiare la posizione geografica per accedere in anteprima ad alcuni giochi. Blocchi geografici: Atlas VPN permette di accedere ai contenuti bloccati per motivi geografici, ma purtroppo non funziona in Cina.

Atlas VPN per Netflix

Atlas VPN supporta Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky e altre piattaforme di streaming. In alcuni casi, però, supporta solo le piattaforme di alcuni Paesi specifici (ad esempio, Sky in UK).

Collegandosi alla VPN, quindi, è possibile accedere ai contenuti che non sono disponibili nella libreria Netflix del Paese in cui ci si trova. Per quanta riguarda Netflix, Atlas VPN assicura l’accesso alle librerie Netflix Italia, Germania, UK e USA, ma in futuro il supporto dovrebbe allargarsi anche ad altri Paesi. Ovviamente per poter guardare i contenuti è obbligatorio avere un abbonamento Netflix attivo.

Per un corretto utilizzo, inoltre, è sempre consigliato controllare i Termini e Condizioni del servizio streaming in questione.

Installazione e configurazione

Per poter utilizzare Atlas VPN è necessario prima scaricare, installare e configurare l’app. I passaggi sono molto semplici e intuitivi. In pochi minuti, sarà possibile cominciare a navigare in sicurezza.

Di seguito i passaggi per la configurazione di Atlas VPN su Windows e Mac.

Scaricare il pacchetto di installazione dalla pagina di download (per Windows e per Mac) e avviarlo a download completato

Seguire le istruzioni per completare l’installazione.

A fine installazione, si aprirà la schermata di login. Dopodiché bisogna accedere con le proprie credenziali o creando un nuovo account. Una volta avuto accesso, è possibile scegliere la posizione del server. In alternativa, sarà l’app a selezionare in automatico quella che considera la migliore. L’ultimo passaggio è la connessione: è sufficiente cliccare sul pulsante di connessione e iniziare a navigare.

Una volta connesso, la durata della connessione viene mostrata sotto il pulsante Quick Connect mentre il server a cui siamo connessi verrà mostrato in alto sotto Current Connection.

Per disconnettersi da un server, basta cliccare nuovamente su Quick Connect oppure sul pulsante Pause dove è possibile selezionare per quanto tempo la VPN deve essere disconnessa. Trascorso il tempo, si riconnetterà automaticamente allo stesso server.

Atlas VPN è disponibile solo su Windows 10 a 64 bit o versioni successive e su macOS 11.0 o versioni successive. Le versioni precedenti non sono supportate.

Pro e contro

Atlas VPN è un buon servizio di virtual private network con un buon pacchetto di funzionalità ma non è esente da difetti. Ecco una lista dei principali pro e contro di Atlas VPN:

Pro Forte politica no-log

Versione free

Crittografia militare

Kill Switch anche in versione gratuita

Supporto per le principali piattaforme streaming

App per tutti i sistemi operativi Contro Sede negli USA

Numero limitato di server rispetto alla concorrenza

Split tunneling solo su Android

Non funziona in Cina

Manca IP dedicato

Atlernative ad Atlas VPN

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 6200+ in 97 paesi Dispositivi supportati: fino a 10 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 3.99 € /mese Provala subito Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.29 € /mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 2.19 € /mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 6.25 € /mese Provala subito

Atlas VPN è un servizio valido e con un ampio margine di miglioramento. Per quanto possa essere annoverata tra le migliori VPN gratuite e per rapporto qualità/prezzo, si scontra con dei servizi che dominano il mercato ormai da tempo.

La prima alternativa ad Atlas VPN è NordVPN, anch’essa posseduta da Nord Security. Offre velocità più elevate, una rete di server più ampia e la funzione Split tunneling anche per Windows. Inoltre, funziona anche in Cina ed è possibile richiedere IP dedicati. Di contro, ha un prezzo più alto commisurato comunque alle ottime prestazioni ed è possibile connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Un’altra ottima alternativa è Surfshark che – proprio come Atlas VPN – consente di connettere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente, mettendo però a disposizione una rete più ampia di server (anche in Cina).

Giudizio finale

Sintetizzando quanto raccontato in questa recensione, Atlas VPN emerge come una valida alternativa più economica rispetto ai leader del settore. Il servizio offre un solido livello di protezione delle informazioni online. Inoltre, la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi e avere Atlas VPN gratis, così come la presenza dell’app per Android, iOS, Windows, macOS, Linux sono vantaggi non da poco.

Peccato per l’assenza di alcune funzioni, come l’IP dedicato, o per i limiti su alcune funzioni, come la funzione MultiHop+ riservata solo alla versione a pagamento di Atlas VPN. In aggiunta, la sede negli Stati Uniti e il numero limitato di server potrebbero essere dei fattori negativi per alcuni utenti.

Tuttavia, Atlas VNP vince per il suo rapporto qualità/prezzo e si rivela un servizio affidabile e sicuro, così come si evince dalle varie opinioni e recensioni di Atlas VPN da parte di chi ha già usato il servizio.

Domande frequenti su Atlas VPN Atlas VPN registra i dati dei suoi utenti? Atlas VPN segue una rigorosa politica no-log e garantisce di non archiviare alcuna informazione privata. Nessuna attività online viene tracciata mentre si è connessi ai server VPN. Atlas VPN raccoglie solo le informazioni necessarie per fornire il servizio, come specificato nell’Informativa sulla privacy. Quante posizioni server sono disponibili con Atlas VPN? Atlas VPN ha più di 1000 server in 45 località in 39 Paesi. La versione gratuita di Atlas VPN consente l’accesso solo a un numero ristretto di server in Olanda, Singapore e Stati Uniti.