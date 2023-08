Migliori estensioni VPN per Chrome 2023: gratis e a pagamento

Per proteggere in maniera efficace la propria navigazione web è possibile sfruttare uno dei tanti servizi VPN presenti sul mercato, pensati per proteggere (con le impostazioni di default) tutte le applicazioni installate sul computer.

Ma nel caso in cui si volesse proteggere solo la navigazione web è possibile sfruttare le estensioni VPN, pensate per offrire protezione mirata mentre si aprono i siti con il proprio browser preferito, senza condizionare il funzionamento degli altri programmi; questi ultimi utilizzeranno l’indirizzo IP dell’utente per funzionare, senza nessun tipo di mascheramento.

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire le migliori estensioni VPN per Google Chrome, da provare per nascondere efficacemente il proprio indirizzo IP, impedire il tracciamento delle proprie abitudini di navigazione e risultare connessi da un altro Paese o nazione.

Per questa guida sono state analizzate solo estensioni sicure e affidabili, in grado di rispettare i requisiti di privacy e sicurezza richiesti per questo tipo di prodotti. Vista l’abbondanza di estensioni VPN finte o di dubbia origine, è importante usare solo servizi affidabili, come quelli consigliati all’interno di questa guida, così da evitare situazioni spiacevoli o tracciamenti indesiderati.

Le migliori estensioni VPN per Google Chrome del 2023

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 5600+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 3.19 € /mese Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.30 € /mese Provala subito Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

Chrome OS

Smart TV Prezzo: da 1.71 € /mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 2.19 € /mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 6.25 € /mese Provala subito

1. NordVPN

Per proteggere efficacemente la propria connessione sul web, senza compromettere la velocità, è possibile aggiungere a Google Chrome l’estensione di NordVPN, uno dei migliori servizi VPN per la protezione dell’identità, in grado di mascherare l’origine della connessione senza dover attivare l’applicazione del servizio.

Con l’estensione di NordVPN è possibile accedere rapidamente ad oltre 5600 server distribuiti in 60 Paesi, utilizzare una connessione cifrata di tipo militare e beneficiare fin da subito di una attenta politica di no-log certificata: l’ideale per rendere totalmente anonimo il traffico web, senza lasciare traccia dei siti aperti o delle attività svolte.

L’estensione VPN è ottima per proteggere il browser Google Chrome (o uno dei suoi profili utente) quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, evitando così di essere intercettati; oltre alla protezione della connessione è possibile beneficiare del sistema di blocco dei link insicuri e dei contenuti indesiderati, evitare la fuga di informazioni tramite leak dell’IP e indicare i siti su cui nascondere l’IP e quelli dove non è necessario attivare il sistema di cifratura (split tunneling).

Per beneficiare della protezione dell’estensione di NordVPN si deve aggiungere l’addon (plugin) dallo store di Chrome o dal link visto a inizio paragrafo, poi premere sull’icona della nuova estensione ed effettuare l’accesso con un account NordVPN già attivato in precedenza.

Non è possibile utilizzare questa estensione senza un account NordVPN: è l’unico vero requisito di questa estensione, quindi si dovrà necessariamente crearne uno per poter accedere alla sua interfaccia e alle sue funzioni.

NordVPN può essere provato gratis per 30 giorni, scegliendo l’abbonamento preferito ed effettuando il pagamento in tutta sicurezza; se insoddisfatti, è possibile richiedere il rimborso totale della spesa effettuata.

Pro Funzioni di sicurezza di alto livello

Infrastruttura server notevole

Diverse opzioni di abbonamento Contro Interfaccia dell’app migliorabile

2. CyberGhost

Per ottenere un livello di protezione aggiuntivo su Google Chrome è possibile affidarsi anche all’estensione VPN di CyberGhost, rilasciata dall’azienda per uso gratuito, senza limiti di tempo o nella quantità di dati trasmessi.

L’estensione funziona subito dopo l’installazione, premendo sul tasto di connessione presente sull’icona che comparirà in alto a destra; l’addon sfrutta solo i server gratuiti forniti da CyberGhost, spesso affollati (al punto da rallentare molto la connessione nelle ore di punta).

Con l’estensione VPN di CyberGhost per Chrome è possibile scegliere di connettersi a 4 server totalmente gratuiti, senza dover nemmeno fare login: una scelta che farà felice molti utenti in cerca di una VPN totalmente gratis e senza limiti. Tuttavia, è necessario comunque fare i conti con la scarsa velocità di connessione di tutte le postazioni attive per questa estensione.

Essendo gratuita, è decisamente una delle estensioni VPN più utilizzate per Chrome per lo scopo ma, visto che i server gratuiti hanno un determinato livello di carico, essi tendono a essere spesso sovraccarichi, generando una connessione protetta ma decisamente lenta rispetto ai concorrenti.

Visti i limiti di velocità di questa estensione, dunque, conviene utilizzarla solo se è necessario utilizzare una connessione VPN d’emergenza e non è possibile provare uno degli altri servizi gratuiti presenti in questa guida.

Per sfruttare al massimo tutta la potenza della rete di server CyberGhost (oltre 5900 server in 90 Paesi) è possibile sottoscrivere un abbonamento (con rimborso garantito a 45 giorni) e installare l’applicazione di CyberGhost sul PC, attivando la connessione cifrata per l’intero dispositivo quando si necessita di velocità di connessione elevata, massima sicurezza del traffico e scelta del server a cui connettersi.

Con l’app di CyberGhost è possibile sfruttare anche i trigger, avviando automaticamente la connessione all’applicazione VPN ogni volta che si apre una determinata applicazione sul PC: è possibile quindi proteggere automaticamente Chrome creando un trigger per la sua app, risultando così protetti non appena il browser si apre.

Pro Velocità elevate e rete di server molto estesa

Prezzi vantaggiosi

Split tunneling molto efficiente Contro Contatore di ore e traffico generato dal dispositivo

Non utilizzabile in Cina

Massimo 7 device connessi contemporaneamente

3. Atlas VPN

Al momento non è possibile installare un’estensione specifica per Atlas VPN, ma visto il costo estremamente conveniente dei suoi abbonamenti vale la pena installare l’applicazione sul computer e utilizzarla per proteggere l’intero traffico Internet, incluso quello di Google Chrome.

Atlas VPN offre un servizio veloce e sicuro per nascondere la propria identità sul web, impedire il monitoraggio dei siti visitati e cambiare nazione scegliendo un nuovo indirizzo IP mascherato e impossibile da intercettare.

La rete di Atlas VPN presenta oltre 700 server in 37 Paesi, tutti ottimizzati per le trasmissioni in streaming e per la trasmissione di grosse quantità di dati; troveremo sempre un server e una connessione pronta all’uso, qualsiasi sia la nazione scelta per oscurare il proprio traffico web.

Atlas VPN può essere installato su un numero illimitato di dispositivi, dispone di una ottima politica no log e le connessioni sono sempre stabili e sicure: può diventare la scelta migliore per chi vuole risparmiare senza compromessi.

Questa VPN per Chrome è accessibile in prova gratuita di 30 giorni, sottoscrivendo un abbonamento qualsiasi; in caso di problemi è possibile chiedere il rimborso totale della somma spesa. A questo vantaggio si aggiunge anche la possibilità di provarlo senza abbonamento per 7 giorni, installando l’app di Atlas VPN su un telefono Android o su iPhone e creando l’account dal dispositivo mobile.

Pro Sblocca tutti i servizi di streaming principali

Connessioni simultanee illimitate

App gratuita con 3 server Contro Network di server non molto esteso

Supporto clienti migliorabile

4. ExpressVPN

Gli utenti in cerca di un sistema VPN veloce ed efficace da integrare direttamente in Google Chrome possono fare affidamento su ExpressVPN, che dispone di una valida estensione installabile direttamente dentro il browser e operante in maniera totalmente separata dall’applicazione.

ExpressVPN è la scelta di riferimento per chi vuole una connessione molto veloce e performante anche usando una VPN, grazie alla presenza di oltre 5900 server distribuiti in 90 Paesi, tutti ottimizzati per lo streaming 4K e per lo scaricamento di massa.

L’estensione è molto semplice da installare e, dopo aver effettuato l’accesso con un account ExpressVPN, è possibile beneficiare degli stessi vantaggi già visti sull’app: è possibile stabilire una connessione veloce con il server più vicino, scegliere in quale nazione risultare connessi con il browser, utilizzare il sistema di protezione continua dei siti (attivando HTTPS, anche quando l’estensione non è attiva), beneficiare del blocco WebRTC ed evitare lo spoofing della posizione.

Tutti i server di ExpressVPN utilizzano cifrature di livello militare per ogni connessione attiva ed è presente una rigida politica di no-log che garantisce l’anonimato di qualsiasi utente connesso (anche gli utenti che usano l’estensione).

Anche in questo caso non è possibile utilizzare l’estensione senza un account ExpressVPN, requisito fondamentale per poter accedere a server così veloci e performanti.

L’estensione di ExpressVPN può essere provata gratis per 30 giorni attivando subito un account e usufruendo di uno degli abbonamenti forniti dall’azienda; prima dello scadere dei trenta giorni si può sempre beneficiare della formula “soddisfatti o rimborsati”, che prevede il rimborso della spesa effettuata.

Pro Password Generator incluso

Crittografia VPN avanzata (ChaCha20)

Velocità eccellente Contro Non perfettamente funzionante in Cina

Non c'è nessun indirizzo IP dedicato

Abbonamenti piuttosto costosi

5. Surfshark

Tra le migliori estensioni VPN per Google Chrome è possibile provare anche Surfshark, beneficiando da subito di tutta la potenza e di tutte le funzioni di protezione già viste sull’applicazione installabile su computer.

Con l’estensione di Surfshark è possibile infatti scegliere uno dei 3200 server posizionati in 65 Paesi, utilizzare una connessione cifrata e sicura, beneficiare della protezione contro i leak IP e eludere tutti i filtri e i sistemi di monitoraggio, navigando in tutta sicurezza con il proprio browser.

Tutti i server sono ottimizzati per la sicurezza e la privacy degli utenti, grazie all’uso di server solo RAM e rigida politica di no log. La connessione si mantiene stabile anche dopo svariate ore di utilizzo e può rimanere attiva anche alla chiusura del browser, sfruttando le funzioni di accesso automatico presenti all’interno di Chrome.

Oltre ai vantaggi di una VPN è possibile beneficiare anche degli strumenti di protezione e sicurezza disponibili all’interno dell’estensione: spiccano infatti il sistema di blocco dei contenuti indesiderati, il blocco dei link malevoli, il blocco dei cookie traccianti, il sistema di avviso della violazione dei dati personali (fondamentale per poter prevenire perdite di dati e furti d’identità) e lo spit tunneling (per escludere dei siti dalla protezione dell’estensione).

Tra i vantaggi da non sottovalutare con Surfshark c’è anche la possibilità di installare l’estensione e l’applicazione su un numero illimitato di browser o dispositivi, senza dover sottostare a limiti sul numero di connessioni attive: è possibile quindi installare Surfshark praticamente su qualsiasi computer e su qualsiasi browser compatibile.

Per usare questa estensione VPN, la si deve installare sul proprio profilo di Google Chrome, premere in alto a destra sull’icona che comparirà, effettuare l’accesso con un account Surfshark e scegliere se attivare la connessione veloce o se connettersi a uno dei server disponibili.

L’estensione in questione è utilizzabile solo dopo aver creato un account Surfshark; senza account non è possibile sfruttare nessuna delle funzioni descritte in alto.

Anche Surfshark può essere provato gratuitamente per 30 giorni, scegliendo uno degli abbonamenti presenti sul sito e il rimborso totale entro trenta giorni, tramite la formula “soddisfatti o rimborsati”.

Pro Numero di device connessi illimitato

Supera i firewall governativi grazie alla Camouflage Mode

Blocco contenuti web pericolosi Contro Rete di server abbastanza estesa ma non eccellente

Velocità discrete ma non all'altezza dei concorrenti

Non c'è nessun indirizzo IP dedicato

Le migliori estensioni VPN per Google Chrome gratis

Gli utenti che non vogliono spendere nulla per proteggere il browser web dal monitoraggio del traffico possono provare una delle estensioni VPN free per Google Chrome presentate di seguito. Tuttavia, è importante essere pienamente consapevoli delle limitazioni e dei problemi che spesso affliggono questo tipo di addon.

1. CyberGhost

Dell’estensione VPN di CyberGhost per Chrome abbiamo già parlato in uno dei capitoli precedenti, ed è attualmente una delle migliori estensioni per chi vuole proteggere la connessione IP e mascherare il traffico di rete senza spendere nulla, ottenendo comunque un buon servizio generale (anche se non all’altezza dell’app di CyberGhost o delle altre estensioni VPN premium).

L’estensione non richiede nessun login ed è subito pronta all’uso: questo significa che, in alcuni momenti della giornata, il numero di utenti connessi sarà così elevato da rendere molto lenta la connessione tramite l’estensione.

Essendo però totalmente gratuita vale la pena dare una possibilità a questa estensione VPN per Chrome, visto che è possibile beneficiare delle stesse caratteristiche di sicurezza viste anche nell’applicazione (che si presenta però più completa e configurabile).

2. Hotspot Shield

Altra estensione per VPN gratuita pensata per Google Chrome è Hotspot Shield. Questo comodo plugin fornisce al browser una connessione sicura verso uno dei server forniti dal servizio.

La connessione è del tutto automatica e non è possibile scegliere il server a cui connettersi, così come la nazione o l’indirizzo IP da mascherare: connettendosi si verrà subito dirottati verso il server gratuito disponibile, non tenendo in considerazione la distanza e il carico attivo in quel preciso momento (non mancano infatti momenti di lentezza e di mancata connessione).

L’estensione è utilizzabile senza login ma è limitata a 250 MB al giorno: si tratta quindi di una risorsa ottima solo per connessioni brevi o per nascondere l’indirizzo IP prima di visitare un nuovo sito o un nuovo servizio.

Pro Utilizzabile senza login

Servizio gratuito Contro Non è possibile scegliere server, nazione e indirizzo IP

Può causare lentezza

Solo 250 MB al giorno

3. TunnelBear

Tra i servizi gratis che è possibile aggiungere a Google Chrome è presente anche TunnelBear, una estensione VPN free che offre un buon servizio VPN adatto a tutte le occasioni, con una connessione stabile verso una rete di server distribuiti in tutto il mondo.

TunnelBear è molto utilizzato all’estero come servizio VPN gratuito, visto che può vantare velocità costanti (in ogni condizione di rete), un’estensione e un’app con interfacce molto semplici e chiare e una procedura di connessione decisamente rapida (basta premere su un solo tasto per attivare subito la connessione cifrata).

Gli svantaggi di questo plugin sono simili a quelli delle altre estensioni VPN gratuite per Chrome viste finora: è necessario utilizzare un account per poter beneficiare di questa estensione VPN gratuita per Chrome ed è possibile utilizzare solo 2 GB di traffico incluso, decisamente insufficienti per chi vuole utilizzare una VPN per scaricare grandi quantità di dati o visualizzare contenuti in streaming 4K.

Pro Servizio gratuito

Velocità costanti

Interfacce semplici e chiare Contro Solo 2 GB di traffico incluso

Necessario attivare un account

4. Windscribe

La migliore estensione VPN per Chrome totalmente gratis da utilizzare su Google Chrome è probabilmente Windscribe, basata su servizio molto famoso all’estero e ritenuto dalla maggior parte degli utenti sicuro e affidabile.

Windscribe fornisce ben 10 GB di traffico ogni mese, una quantità di dati molto più elevata rispetto alla concorrenza e in grado di soddisfare le navigazioni di tutti i giorni senza esagerare; non è possibile usarla per lo streaming o per altre attività che consumano tanti dati, ma per una connessione a internet standard (email, studio, lavoro e navigazione web) potrebbero essere più che sufficienti.

Il limite di questa estensione è nella necessità di dover comunque creare un account gratuito per accedere al traffico dati offerto dall’estensione, fornendo un indirizzo email valido e scegliendo una password per l’accesso durante la procedura di registrazione (procedura scomoda visto che ci sono estensioni VPN per Chrome che non prevedono alcun tipo di login).

Pro Servizio gratuito

10 GB di traffico ogni mese Contro Necessario creare un account

Traffico più elevato della concorrenza ma comunque non sufficiente per attività che consumano tanti dati

VPN per Chrome gratis vs a pagamento

Anche se sono presenti in commercio estensioni VPN per Google Chrome liberamente accessibili e free, i limiti delle estensioni VPN gratis sono sempre ben evidenti e difficilmente si adatteranno a tutti gli scenari in cui si vuole proteggere la propria connessione con una Virtual Private Network.

Prima di tutto si dovranno prendere in considerazione i limiti che accompagnano praticamente tutte le estensioni VPN gratis per Chrome viste nel paragrafo precedente:

velocità di connessione ridotta;

traffico dati limitato (con soglia giornaliera o mensile);

nessuna indicazione sulle politiche di no log o su come viene protetta la connessione.

Gli utenti più attenti alla privacy e in cerca di una soluzione completa per proteggere la connessione del browser web non possono affidarsi alle estensioni gratuite: in un modo o nell’altro non soddisferanno appieno le esigenze degli utenti.

Questo estensioni presenteranno sempre qualche punto debole, spesso legato proprio all’aspetto che più di tutti colpisce gli utenti, ossia la velocità di connessione. Le estensioni VPN totalmente gratis per Chrome spesso sono così lente da esasperare gli utenti che necessitano di maggiore velocità per le loro connessioni ma che non vogliono spendere subito una determinata somma di denaro per un abbonamento (cosa comunque consigliabile, qualsiasi sia la necessità specifica).

Per la massima sicurezza è preferibile scegliere un servizio VPN premium, dotato anche di un periodo di prova gratuito (fino a 45 giorni); in questo modo è possibile utilizzare un servizio VPN senza limiti di banda e di velocità, con la possibilità di scegliere la posizione e il server da utilizzare per la connessione.

Dal punto di vista della privacy e della sicurezza le VPN premium non hanno eguali, operando con politiche no-log chiare, oltre a proteggere tutte le connessioni tra browser e server scelto con le ultime tecnologie di cifratura.

Come scegliere la migliore estensione VPN per Chrome

Scegliere la giusta estensione VPN per Google Chrome non è semplice, visti i numerosi servizi che è possibile aggiungere al browser. Per capire quale servizio è adatto alle proprie esigenze vale la pena analizzare i parametri che caratterizzano un buon servizio VPN, in modo da poter effettuare la scelta in maniera consapevole.

Crittografia, sicurezza e privacy

Per un servizio VPN la crittografia e la sicurezza delle connessioni sono indispensabili: senza queste, infatti, non è possibile garantire la privacy per gli utenti che utilizzano il servizio, compromettendo di fatto l’uso di una VPN.

Tutti i servizi VPN premium dispongono di connessioni cifrate di livello militare, adottando AES-256 come cifratura minima per le connessioni realizzate tra le applicazioni (o le estensioni) e i server. Lo stesso non si può dire delle estensioni gratuite, dove spesso non è specificato il tipo di cifratura utilizzata per le estensioni destinate a Chrome.

Politica No-Log

Accanto alla sicurezza delle connessioni è fondamentale analizzare anche la politica no-log adottata dall’azienda su tutti i server forniti: non c’è nulla di peggio dell’affidare le proprie informazioni personali a un’azienda che non fornisce informazioni su come raccoglie i dati e su come conserva le informazioni di connessione.

Partendo dal presupposto che nessun servizio VPN salva informazioni sui siti visitati e sugli indirizzi IP contattati durante l’uso dei medesimi (cosa che va comunque verificata, specie se si usano VPN gratuite), un servizio VPN è rispettoso della privacy se:

limita al minimo le informazioni raccolte : alcune informazioni (tempo di utilizzo, quantità di dati scambiati, data di connessione e data di disconnessione) sono raccolte dai server per il loro corretto funzionamento e non possono essere evitate;

: alcune informazioni (tempo di utilizzo, quantità di dati scambiati, data di connessione e data di disconnessione) sono raccolte dai server per il loro corretto funzionamento e non possono essere evitate; cancella i dati minimi raccolti entro pochi minuti dalla disconnessione : è importante che i pochi dati raccolti siano cancellati entro poco tempo dalla disconnessione, così da non lasciare effettivamente nessuna traccia sull’utilizzo di un servizio VPN;

: è importante che i pochi dati raccolti siano cancellati entro poco tempo dalla disconnessione, così da non lasciare effettivamente nessuna traccia sull’utilizzo di un servizio VPN; non associa a nessun utente i dati minimi raccolti : anche se i server VPN necessitano di raccogliere alcune informazioni minime per funzionare, un buon servizio associa una semplice stringa casuale alle connessioni attive, rendendo identificabile l’utente solo da un server aziendale specifico (chiamato server di autenticazione , a sua volta cifrato e protetto con cifratura elevata);

: anche se i server VPN necessitano di raccogliere alcune informazioni minime per funzionare, un buon servizio associa una semplice stringa casuale alle connessioni attive, rendendo identificabile l’utente solo da un server aziendale specifico (chiamato , a sua volta cifrato e protetto con cifratura elevata); associa nuove stringhe a ogni login : per impedire che un utente possa essere associato a delle precise connessioni cancella regolarmente le stringhe casuali (chiamate anche Temporaly Dynamic Identity Assignent ) o ne assegna di nuove a ogni nuovo login, rendendo così impossibile recuperare l’origine dell’attività sui server VPN e associarla a un utente presente all’interno del server di autenticazione.

: per impedire che un utente possa essere associato a delle precise connessioni cancella regolarmente le stringhe casuali (chiamate anche ) o ne assegna di nuove a ogni nuovo login, rendendo così impossibile recuperare l’origine dell’attività sui server VPN e associarla a un utente presente all’interno del server di autenticazione. utilizza server solo RAM: la presenza di server RAM-only (senza nessun disco fisso o memoria d’archiviazione SSD) aiuta a mantenere la politica di no-log, anche in caso di compromissione o sequestro di un preciso server VPN; non appena il server viene spento o rimosso dalla rete elettrica tutti i dati presenti al suo interno sono persi per sempre.

Allo stato attuale sono davvero pochi i servizi VPN che applicano una rigorosa politica di no-log come quella appena descritta; tra i migliori spicca sicuramente NordVPN, ma anche Surfshark (gestita dalla stessa azienda di NordVPN) e ExpressVPN. Atlas VPN e CyberGhost utilizzano delle procedure specifiche per garantire vero anonimato su tutti i server forniti agli utenti.

Velocità di connessione

La velocità di connessione delle estensioni VPN per Chrome varia in base al server scelto e alla distanza che è necessario coprire per poter usufruire di tale connessione.

Come regola generale le estensioni VPN sono leggermente più lente rispetto alle applicazioni VPN installate, ma questo non vale per server molto vicini o molto veloci (come quelli di NordVPN o ExpressVPN).

Se si riscontrano problemi di velocità con le estensioni, è sufficiente resettare la connessione o scegliere un nuovo server più vicino o più veloce; se il problema si presenta spesso, invece, vale la pena provare direttamente l’applicazione del servizio VPN preferito, potendo scegliere (nella maggior parte dei casi) dei protocolli di connessione più veloci (come per esempio NordLynx o WireGuard).

Split Tunneling

Una funzione molto interessante da trovare sulle estensioni VPN per Google Chrome è lo split tunneling. Con essa è possibile scegliere quali siti devono utilizzare la protezione dei server VPN e quali siti invece possono evitare la connessione mascherata.

La presenza di uno split tunneling anche sull’estensione è una grande comodità per gli utenti, che possono così scegliere i siti da proteggere costantemente (ottenendo sempre un indirizzo IP mascherato) e i siti su cui non deve essere applicato nulla, lasciando quindi l’indirizzo IP della connessione in chiaro (per accedere per esempio a siti aziendali, a gestionali cloud o siti sicuri).

Compatibilità e dispositivi multipli

La possibilità di utilizzare l’estensione e le applicazioni su più dispositivi diversi aiuta a proteggere tutti i computer, i telefoni e i dispositivi in proprio possesso, senza dover usare un servizio diverso per ciascuno di essi.

Alcuni servizi impongono un limite molto preciso al numero di dispositivi o estensioni browser associabili a un singolo account (6 o 7, in base al servizio scelto), ma sono presenti anche servizi che forniscono accesso a un numero illimitato di dispositivi (come per esempio Surfshark e Atlas VPN).

Usabilità e interfaccia

L’interfaccia dell’estensione VPN aiuterà ad attivare rapidamente la connessione quando necessaria e mostrerà, in maniera precisa e chiara, a quale server si è connessi e qual è il proprio nuovo indirizzo IP mascherato.

Tra le funzioni più utili e pratiche presenti all’interno delle varie interfacce spiccano sicuramente il tasto di connessione rapida (per scegliere il server più veloce), il tasto per la connessione automatica (per connettersi al server preferito) e il tasto per escludere o aggiungere dei siti web alla whitelist (siti autorizzati a usare sempre la VPN) e alla blacklist (siti che non devono mai usare la VPN).

Assistenza clienti

Per l’assistenza clienti è necessario fornire un servizio aggiuntivo difficile da garantire senza pagare un abbonamento: per questo motivo si consiglia sempre di scegliere un servizio VPN premium, in modo da poter beneficiare di assistenza costante via email, via chat dedicata o tramite social.

Se è importante poter chiedere aiuto in caso di difficoltà è bene puntare fin da subito su un’opzione dotata di un buon servizio clienti, in grado di rispondere anche in lingua italiana a tutte le necessità.

Differenza tra Client VPN ed Estensione Browser

La scelta tra l’estensione VPN e una classica applicazione VPN va ponderata in base alle proprie necessità, anche tenendo conto di dove si utilizza il PC che si vuole proteggere e l’utilizzo di altre applicazioni o gestionali web (che potrebbero smettere di funzionare sotto connessione VPN).

Utilizzando un’estensione VPN è possibile proteggere solo quel browser, lasciando quindi tutte le altre app libere di usare l’indirizzo IP della connessione e di accedere alle risorse di rete senza problemi; grazie al supporto per i profili è possibile anche creare un nuovo profilo di Google Chrome e usare la VPN solo lì, così da differenziare l’utilizzo in base al contesto, senza danneggiare eventuali siti o servizi aperti sul profilo principale.

Utilizzando invece un’applicazione VPN è possibile beneficiare di maggiore velocità e maggiore personalizzazione della connessione cifrata, oltre a proteggere qualsiasi applicazione, servizio o processo presente sul PC: è la soluzione migliore se si usa il computer fuori casa o connesso a una rete Wi-Fi pubblica, visto che così si ridurranno al minimo i rischi legati alla fuga di informazioni riservate o al furto di identità.

VPN gratis da evitare

In linea generale andrebbero evitati tutti i servizi VPN (e le relative estensioni VPN) che presentano tali caratteristiche:

nessuna politica di no-log : queste aziende possono raccogliere informazioni personali, tracciare la connessione e i dati dei siti visitati, rendendo l’uso del server VPN addirittura lesivo per la privacy ;

: queste aziende possono raccogliere informazioni personali, tracciare la connessione e i dati dei siti visitati, rendendo l’uso del server VPN addirittura ; nessuna scelta del server o della posizione : il server viene scelto automaticamente dall’estensione, senza possibilità di scegliere quello più veloce o adatto alle proprie necessità;

: il server viene scelto automaticamente dall’estensione, senza possibilità di scegliere quello più veloce o adatto alle proprie necessità; nessun login : l’assenza di login è indicativo di un servizio generalmente scadente, visto che per mantenere i server “spieranno” i dati del browser, la cronologia, le estensioni visitate e i siti aperti con la VPN, creando un profilo utente appetibile per campagne di marketing;

: l’assenza di login è indicativo di un servizio generalmente scadente, visto che per mantenere i server “spieranno” i dati del browser, la cronologia, le estensioni visitate e i siti aperti con la VPN, creando un profilo utente appetibile per campagne di marketing; nessuna informazione sulla cifratura usata: la presenza di una VPN non è automaticamente sinonimo di connessione sicura, visto che molti servizi gratuiti usano connessioni cifrate deboli o non cifrano affatto le connessioni, operando quindi come dei semplici proxy.

Purtroppo molte estensioni VPN gratis per Google Chrome presentano queste caratteristiche, risultando del tutto inadatte a proteggere la connessione degli utenti e a tutelare la privacy e l’anonimato.

In alcuni casi tali estensioni si presentano pure veloci (in alcuni momenti della giornata), ma la raccolta dati effettuata per ripagare il servizio offerto ridurrà sensibilmente il vantaggio di usare una VPN per nascondere la propria identità in rete.

Il consiglio è di evitarle e di usare solo i servizi VPN premium con prove gratuite, gli unici in grado di unire velocità, sicurezza e rispetto della privacy.

Come configurare una VPN su Chrome

Configurare una VPN per Chrome è decisamente un’operazione molto semplice e alla portata di tutti, anche degli utenti alle prime armi con questo tipo di servizi.

Prima di tutto si deve scegliere bene il servizio VPN da integrare all’interno del browser web: tutte le estensioni consigliate si avvalgono di permessi molto sensibili, dovendo proteggere l’intera connessione tra il browser web e il sito che si sta visitando. Non bisogna sorprendersi quindi se, durante l’installazione, viene mostrata una finestra con molti permessi sensibili (“accesso a tutti i siti web visitati”, “accesso ai siti attivi” e ” lettura e scrittura dei dati”).

Se la scelta è ricaduta su un’estensione VPN senza login è sufficiente scaricare l’addon con un download dal Chrome Web Store, premere sull’icona delle estensioni in alto a destra (se l’icona della VPN è nascosta bisogna premere sull’icona a forma di puzzle per visualizzarla) e infine cliccare sul tasto per la connessione.

Se invece l’estensione per VPN prevede un login è necessario prima di tutto ottenere le credenziali d’accesso dell’account VPN, quindi installare l’estensione preferita, effettuare la procedura di login e premere sul tasto di connessione.

Se si ottiene un errore di connessione è importante ricordare che alcuni servizi VPN hanno un numero limitato di connessioni e dispositivi utilizzabili contemporaneamente (si salvano solo Atlas VPN e Surfshark, che possono essere installati senza limiti).

Sulla maggioranza delle estensioni VPN è possibile anche scegliere il Paese del server a cui connettersi, oltre a poter visualizzare altre informazioni utili e accedere rapidamente alle impostazioni dell’estensione (per attivare o disattivare il filtro dei contenuti, per regolare la connessione automatica o scegliere quali siti possono usare la connessione cifrata e quali invece devono evitarla).

Conclusioni

Utilizzando le estensioni VPN per Chrome è possibile proteggere il browser di Google dagli spioni, dai sistemi di monitoraggio e dai cookie traccianti, evitando di estendere la protezione a tutto il dispositivo che si sta utilizzando.

Le estensioni sono strutturalmente più semplici e comode da utilizzare, ma non per questo devono essere meno sicure e performanti, vista la natura dei dati che devono proteggere. Per evitare cattive sorprese, quindi, è consigliabile usare solo servizi VPN premium, scegliendo tra quelli analizzati in questa guida.

I servizi VPN premium dispongono di ottime estensioni, facilmente configurabili secondo le varie necessità e in grado di offrire un livello di protezione ottimale, in particolare quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica o si sta utilizzando una connessione diversa rispetto a quella casalinga.

Se si è ancora indecisi su quale estensione installare sul proprio browser è possibile provare le estensioni VPN premium gratis per 30 o per 45 giorni, attivando un abbonamento e testando senza rischi il servizio con l’estensione abbinata; se non si è soddisfatti, o non funziona tutto come dovrebbe, è possibile sempre chiedere un rimborso totale, ottenendo la somma spesa e usandola per testare un altro servizio.

Domande frequenti sulle estensioni VPN per Chrome Come cambiare VPN su Google Chrome? Per cambiare VPN su Google Chrome è necessario installare un’estensione dal Chrome Web Store, scegliendo tra i vari servizi disponibili per lo scopo. Molte estensioni possono essere utilizzate senza login e senza dover inserire credenziali, ma le migliori estensioni sono quelle fornite dai servizi VPN premium, che offrono la possibilità di scegliere la nazione in cui ottenere il nuovo indirizzo IP, connettersi al server più veloce e ottenere cifratura elevata verso qualsiasi sito. Qual è la differenza tra navigare in incognito e con la VPN? La navigazione in incognito è una speciale modalità di navigazione che può essere attivata su Google Chrome e su tutti i principali browser moderni; quando si attiva tale modalità tutti i dati personali (cronologia, cookie e tracce di navigazione) verranno cancellate non appena si chiude il browser, rendendo impossibile il loro recupero. L’uso della sola navigazione in incognito non rende totalmente anonimi, visto che il provider, i siti web e i sistemi di monitoraggio possono profilare l’attività web dell’utente. Per ottenere un vero anonimato è necessario quindi affiancare a questa modalità un’estensione VPN (da attivare per poter funzionare anche in incognito); in alternativa è possibile ottenere lo stesso livello di protezione usando l’applicazione VPN. Le estensioni VPN per Chrome sono sicure? Le estensioni VPN realizzate dalle aziende più famose nel settore della sicurezza e della privacy (come per esempio Nord Security) sono decisamente sicure, nonostante richiedano molti permessi alla prima installazione. Tutti i permessi sono necessari per poter proteggere i siti web aperti e tutte le componenti del browser, così da evitare leak IP (molto pericolosi per la privacy); bisogna quindi accettare senza problemi l’installazione delle estensioni consigliate in questa guida, indipendentemente dai permessi richiesti. Proprio per la delicatezza dei permessi richiesti da un’estensione VPN è consigliabile evitare le estensioni totalmente gratuite, senza login o di cui non si conoscono l’azienda o la politica di no-log; il rischio di rimanere esposti e vittime di tracciamento è molto elevato. Le estensioni VPN gratuite sono sicure? Le estensioni VPN totalmente gratuite spesso presentano qualche limitazione o qualche problema dovuti alla loro stessa natura: difficilmente si otterrà quindi un servizio di qualità con una di queste estensioni. I servizi VPN premium (come NordVPN) permettono di installare delle comode estensioni e di utilizzare un account con abbonamento attivo gratis per 30 giorni: se non soddisfatti è possibile chiedere il rimborso della spesa effettuata, senza dover fornire alcuna spiegazione. Meglio l'estensione VPN o l'applicazione VPN? L’estensione VPN si integra solo all’interno del browser web su cui la si installa, lasciando esposto qualsiasi altro programma o componente del sistema operativo. Sono davvero molto utili per avere un “browser VPN” sempre pronto all’uso, senza dover compromettere le altre applicazioni attive sul PC. D’altro canto le applicazioni VPN tradizionali sono in grado di proteggere tutto il PC, forniscono molte più opzioni di configurazione e possono sfruttare anche i protocolli di connessioni più veloci (come per esempio WireGuard o NordLynx), offrendo una velocità più elevata in tutte le condizioni di rete e con qualsiasi server. Quali sono le migliori estensioni VPN? Al momento la migliore estensione VPN è senza ombra di dubbio quella fornita da NordVPN, in grado di unire velocità di connessione a una rete di server molto estesa e a una protezione avanzata del traffico di rete e una rigida politica di no-log. Come valide alternative è possibile utilizzare Surfshark, CyberGhost e Atlas VPN; chi cerca invece la velocità assoluta può utilizzare l’estensione di ExpressVPN, che fornisce accesso ai server più veloci disponibili per una connessione VPN.

