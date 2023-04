Come installare, impostare e configurare una VPN su Android

Navigare in modo anonimo e senza rischi è diventato sempre più difficile, soprattutto quando ci connettiamo a reti Wi-Fi pubbliche o usiamo il 4G. In questi casi, gli hacker o l’operatore telefonico possono monitorare il nostro traffico e tracciare la nostra cronologia. Inoltre, possiamo diventare vittime di phishing o furto di identità, compromettendo la nostra reputazione online e diventando complici di reati informatici.

Per evitare questi pericoli, è altamente consigliabile utilizzare una VPN, perfetta soprattutto quando siamo fuori casa. In questa guida spiegheremo come configurare una VPN su Android e quali servizi utilizzare per navigare in modo anonimo e sicuro.

Quale VPN scegliere su Android (le migliori)

Abbiamo selezionato le migliori VPN Android nella tabella che trovi di seguito. I servizi segnalati sono tutti funzionali e ideali per essere installati sul tuo smartphone. Le differenze principali riguardano soprattutto le funzionalità integrate, come ad esempio il numero di server presenti, la velocità di navigazione o la possibilità di effettuare lo streaming.

Prodotto Server Dispositivi massimi supportati Funziona con Versione di prova gratuita Server: 5600+ in 60 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Mac , Android , Chrome OS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione

Come installare una VPN su Android

Esistono numerose app di servizi VPN disponibili per Android. Vediamo come installare NordVPN, uno dei provider più affidabili in assoluto. Le istruzioni che forniremo nelle prossime righe saranno utili anche per gli altri servizi disponibili sul mercato.

L’app di NordVPN può essere facilmente scaricata da Play Store e l’installazione è molto semplice. Dopo aver registrato un nuovo profilo, basta effettuare il login. Se hai già un account, fai clic sul pulsante “Accedi" e inserisci le tue credenziali. In alternativa, fai clic sul pulsante “Registrati" per creare un nuovo account.

Durante la registrazione, ti verrà chiesto di inserire un indirizzo email e una password di tua scelta. Successivamente, scegli il piano di abbonamento che preferisci e procedi al pagamento utilizzando uno dei metodi disponibili. In ogni caso, una volta effettuato il login nell’app VPN, puoi iniziare a navigare in modo sicuro e anonimo su qualsiasi tipo di connessione Internet. Come anticipato questa procedura è valida anche per altri servizi come Surfshark VPN, ExpressVPN o CyberGhost VPN.

Come configurare la VPN su Android

Una volta completato l’accesso all’app VPN che preferisci, è necessario effettuare la configurazione di una VPN Android. Anche in questo caso vediamo come riuscirci utilizzando l’app di NordVPN. Per iniziare a navigare in modo sicuro, puoi selezionare uno dei server disponibili e attivare la connessione alla rete privata virtuale.

Apri l’app VPN e seleziona il pulsante “Connessione rapida" per scegliere automaticamente un server dall’app. Una volta confermata la selezione vedrai un’icona a forma di chiave nella parte superiore dello schermo. Questo segnale indica che il tuo dispositivo è connesso a Internet tramite una connessione VPN. Se vuoi invece connetterti a un server situato in un Paese specifico, scorri la schermata iniziale dell’app verso il basso e seleziona il Paese di interesse.

Con la connessione VPN attiva, il tuo dispositivo sarà protetto e potrai aggirare eventuali blocchi regionali. Nel caso volessi effettuare la connessione sempre allo stesso server estero puoi creare un’icona di collegamento sulla schermata home del tuo dispositivo. Per farlo, esegui un tap prolungato sul nome del server e seleziona il pulsante “Aggiungi".

Quando e perché usare una VPN su dispositivi Android

Una VPN è un sistema di connessione che garantisce un livello aggiuntivo di sicurezza rispetto alla connessione Internet standard. Con questo sistema il traffico in entrata e in uscita dalla connessione viene crittografato utilizzando un algoritmo che garantisce la giusta protezione.

Esistono diversi servizi VPN disponibili, che offrono ottime soluzioni per la privacy e l’anonimato. Tuttavia, come per qualsiasi servizio online, è importante scegliere un servizio VPN affidabile che non effettui monitoraggi o conservi tracce della nostra attività. Inoltre, è fondamentale optare per un servizio che offra una velocità elevata, senza alcun rallentamento rispetto ad una connessione standard.

Conclusioni

Al termine di questa guida siamo certi che sarete più tranquilli riguardo all’utilizzo di una VPN sullo smartphone. Come abbiamo visto, attivare una rete privata virtuale è molto semplice e richiede pochi clic. Osservando la nostra lista potrete facilmente optare per il provider che si adatta meglio alle vostre esigenze personali.

Domande frequenti sulla configurazione di una VPN su Android A cosa serve la VPN su Android? Grazie ad una VPN è possibile aumentare la protezione della propria privacy e dei propri dati personali, sia quando ci si connette alla propria rete domestica, sia quando ci si collega a una rete pubblica. Inoltre, l’uso di questo tipo di servizio per lo streaming consente di accedere a cataloghi multimediali altrimenti disponibili solo in altre aree geografiche, permettendo di aggirare il geoblocking. Come impostare una connessione VPN? La prima cosa da fare è scegliere il servizio di cui hai bisogno. Successivamente dovrai scaricare l’app della VPN direttamente dal Play Store. Una volta installata sul tuo dispositivo, potrai configurarla. Per iniziare a navigare in modo sicuro puoi selezionare uno dei server disponibili e attivare la connessione alla rete privata virtuale. Apri l’app e seleziona il pulsante “Connessione rapida”: in questo modo, sceglierai in automatico un server dell’app. Nel caso in cui volessi connetterti a un server situato in un Paese specifico, scorri la schermata iniziale dell’app verso il basso e seleziona lo Stato di tuo interesse. Come faccio a sapere se sono sotto VPN? Nelle versioni più recenti di Android le VPN sono gestite direttamente dal sistema operativo. Ogni volta che un nuovo servizio VPN è disponibile, il sistema mostra una notifica e un’icona a forma di chiave nella parte superiore dello schermo. In questo modo possiamo sapere se stiamo navigando con una connessione VPN o meno. Perché la VPN non si connette? Possono essere diverse le cause di una mancata connessione della VPN. Una di queste potrebbe essere la connessione Internet instabile. Per ripristinarla puoi provare a disconnettere e riconnettere la rete WiFi. Una seconda motivazione potrebbe essere data dall’inserimento sbagliato delle credenziali. Ti consigliamo inoltre di verificare il server VPN e appurare che le porte utilizzate per la connessione siano aperte. Infine, usa sempre la versione più aggiornata del software e assicurati che il tuo firewall non blocchi le connessioni.

