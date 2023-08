Recensione NordVPN (2023): costo, sconti e prova gratuita

Nel vasto panorama dei servizi VPN, per un utente alle prime armi può risultare difficile scegliere quello più adatto alle proprie e specifiche esigenze. Anche se, tendenzialmente, tutte le VPN premium sono sicure e affidabili, solo alcune riescono a distinguersi grazie all’unione di caratteristiche molto richieste: semplicità d’uso, connessione sempre veloce, superamento dei blocchi e dei filtri, supporto a qualsiasi dispositivo in uso e assistenza clienti dedicata. Uno dei servizi che offre tutti questi vantaggi è NordVPN.

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire come mai NordVPN è da anni leader nel mercato, proprio grazie alle caratteristiche esposte poco fa. In questa recensione completa di NordVPN si confronteranno le peculiarità di questo servizio con quelle dei diretti concorrenti, e verrà mostrato come mai, anche a parità di prezzo, sempre più utenti preferiscono affidarsi a NordVPN per la protezione delle proprie connessioni.

Caratteristiche di NordVPN

📱 Device massimi supportati: fino a 6 dispositivi ⚙️ Numero di server: 5.600+ 🗺️ Paesi: 60+ 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 🛒 Prezzo: da 3,79 €/al mese

NordVPN è un servizio con sede legale a Panama, uno degli Stati non soggetti al controllo delle alleanze di intelligence (note anche come Five Eyes o Fourteen Eyes).

Questo garantisce dei vantaggi in termini di privacy e anonimato: questo Paese, infatti, non è tenuto a tenere traccia delle connessioni Internet e a registrare le informazioni sul suo utilizzo, e ogni richiesta di intercettazione o recupero delle informazioni di un determinato servizio deve passare al vaglio di un giudice locale.

Il vantaggio di privacy, però, non si traduce immediatamente in un “liberi tutti” dal punto di vista legale: anche se la struttura della rete del servizio rende praticamente impossibile associare una connessione a un preciso utente, NordVPN è tenuta a rispettare le leggi locali e a fornire, sotto richiesta di un giudice locale, le informazioni relative alla connessione (anche se questo potrebbe risultare del tutto inutile ai fini di un’indagine, come si vedrà più avanti).

Per chi si chiede a cosa serve NordVPN, esso – come tutti i servizi di Virtual Private Network – crittografa i dati degli utenti rendendoli inaccessibili, e consentendo di connettersi senza rischi anche alle reti Wi-Fi pubbliche.

Ma quanti dispositivi supporta NordVPN? È possibile connettere simultaneamente fino a 6 device ma, come si vedrà più avanti, se si attiva la funzione Meshnet il numero di dispositivi collegabili sale a 50. Scegliendo NordVPN si avrà accesso anche a una rete di server molto vasta, in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi necessità: è possibile scegliere infatti tra oltre 5600 server, posizionati in oltre 60 Paesi.

Velocità di connessione

La velocità di connessione di un servizio VPN dipende da diversi fattori, da tenere in conto quando si stabilisce il collegamento con uno dei server forniti:

distanza dal server : più il server è distante, maggiore sarà la perdita di prestazioni in termini di velocità di download e di upload, oltre al fatto che il ping potrebbe peggiorare;

: più il server è distante, maggiore sarà la perdita di prestazioni in termini di velocità di download e di upload, oltre al fatto che il ping potrebbe peggiorare; carico del server : un server con molti utenti connessi tenderà a rallentare in maniera vistosa, specie nelle ore di punta o durante eventi in streaming molto seguiti;

: un server con molti utenti connessi tenderà a rallentare in maniera vistosa, specie nelle ore di punta o durante eventi in streaming molto seguiti; protocollo VPN utilizzato : OpenVPN, il protocollo più diffuso, è famoso per essere facilmente controllabile ma anche per fornire prestazioni inferiori rispetto a protocolli più evoluti come WireGuard (o NordLynx , la versione personalizzata realizzata da NordVPN);

: OpenVPN, il protocollo più diffuso, è famoso per essere facilmente controllabile ma anche per fornire prestazioni inferiori rispetto a protocolli più evoluti come WireGuard (o , la versione personalizzata realizzata da NordVPN); funzionalità aggiuntive attive: se si utilizzano funzionalità avanzate come Onion Over VPN o Double VPN la connessione risulterà inevitabilmente rallentata, visto che il traffico dati dovrà passare su più server prima di giungere a destinazione.

NordVPN vanta una rete di server molto estesa, in grado di soddisfare le necessità di qualsiasi utente, anche in caso di sovraccarichi di rete o di server congestionati. Nella maggior parte dei casi è sufficiente una semplice riconnessione per ottenere le performance raggiunte all’inizio della sessione.

Scegliendo server NordVPN vicini, inoltre, è possibile ottenere elevate performance in download e in upload, anche nel caso si utilizzino connessioni FTTH molto performanti: la perdita media si aggira intorno al 30% della velocità reale, un dato impressionante considerando che è necessario coprire spesso connessioni da 1000 Mega al secondo o anche più.

Chi dispone di linee meno performanti (300 Mbps o valori inferiori), invece, otterrà spesso e volentieri la massima velocità disponibile con la linea utilizzata, con valori identici a quelli ottenibili con uno speedtest effettuato senza connessione VPN.

Scegliendo un server NordVPN lontano dalla propria posizione (per gli utenti in Italia, per esempio, server posizionati negli Stati Uniti, in Giappone o in Australia) la perdita di performance è inevitabile ma, vista la presenza di numerosi server a coprire le nazioni più grandi, è possibile ottenere perdite medie inferiori al 50% della velocità reale, utilizzando in molte occasioni dei percorsi dati migliori rispetto alla connessione Internet “liscia” (ottenendo caricamenti delle pagine web più rapidi).

Sicurezza e Privacy

NordVPN supporta i più recenti protocolli per la gestione delle connessioni VPN, tra cui uno proprietario in grado fornire velocità di connessione molto elevate.

Lato privacy e sicurezza, è possibile notare la presenza di connessioni dotate di cifratura di livello militare, con supporto alla AES-256 e handshake TLS come sistema di cifratura minimo per qualsiasi tipo di protocollo.

Scegliendo il protocollo proprietario NordLynx è possibile beneficiare di una sicurezza superiore e una privacy incredibile grazie all’utilizzo della cifratura ChaCha20, affiancata da un handshake RSA-4906, attualmente la miglior combinazione possibile per connettere in tutta sicurezza i dispositivi a una rete VPN.

Ad aumentare il livello di sicurezza offerto dal servizio contribuisce anche l’utilizzo di server solo RAM, senza alcun sistema di storage integrato: in questo modo tutti i log presenti sul server di NordVPN sono resi “volatili” e i dati cancellabili semplicemente rimuovendo l’energia elettrica al server in questione.

Protocolli supportati

Come già accennato, NordVPN supporta i più famosi protocolli per le connessioni VPN, tra cui spiccano NordLynx, OpenVPN, IKEv2 e IKEv2/IPSec. Con OpenVPN e IKEv2 è possibile ottenere un’ottima compatibilità e una discreta velocità in tutte le condizioni di rete, ma è utilizzando NordLynx che si sfrutteranno davvero al massimo le potenzialità del servizio.

NordLynx è il protocollo di connessione proprietario basato su WireGuard, di cui riprende le caratteristiche di sicurezza e affidabilità aggiungendo le impostazioni personalizzate dall’azienda, ottenendo così il miglior protocollo per connessioni VPN.

Con NordLynx è possibile ottenere velocità di connessioni più elevate su tutti i server di NordVPN e utilizzare fin da subito la cifratura più elevata, unendo così velocità e sicurezza. Questo protocollo va selezionato manualmente nelle impostazioni di NordVPN, vista la sua natura ancora sperimentale: di default, infatti, è attivo il protocollo OpenVPN nella maggior parte delle connessioni.

Politica No-Log

La politica di No-Log di NordVPN è molto precisa: l’azienda non traccia le connessioni degli utenti e non immagazzina dati sui siti visitati e sulle attività svolte tramite i propri server: è infatti impossibile identificare un preciso utente e la sua attività online.

Per ragioni tecniche, i server di NordVPN raccolgono le informazioni minime per autorizzare l’utente ad accedere ai server (data della connessione, traffico dati generato, data della disconnessione). Per impedire che queste informazioni possano essere associate a un preciso utente, vengono generati dei codici casuali (Temporaly Dynamic Identity Assignent) con cui l’utente, reso del tutto anonimo, può utilizzare i server VPN per navigare su qualsiasi sito e scaricare da Internet senza essere monitorato.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal server di autenticazione (l’unico che ha sempre sede a Panama e che contiene tutti i dati degli utenti attivi sul servizio) è possibile utilizzare qualsiasi server di NordVPN senza rischi di essere tracciati o monitorati: anche i (pochi) dati raccolti da un server sono resi del tutto anonimi e, in caso di indagini o di sequestro del server, non è possibile associare il codice casuale a un utente, visto che tale codice è temporaneo e non è più disponibile dopo la disconnessione.

Tale sistema di no-log è talmente efficace e sicuro da permettere all’azienda di superare brillantemente qualsiasi audit condotto da aziende esterne esperte in sicurezza informatica, come testimoniato da Cure53.

Split tunneling

Tra le funzioni più gettonate per un servizio VPN spicca lo split tunneling, spesso necessario per poter gestire meglio il traffico delle app e decidere quale servizio deve utilizzare la VPN e quale invece la connessione a Internet “classica”.

Su NordVPN è possibile configurare lo split tunneling su qualsiasi client compatibile, decidendo così se proteggere solo alcune applicazioni (come per esempio il browser o il client di posta) o se sfruttare il nuovo indirizzo IP anonimo per accedere ai servizi di streaming bloccati senza compromettere la connessione delle altre app presenti sul device.

Kill Switch

La funzionalità Kill Switch è diventata una componente importante di qualsiasi servizio VPN, specie per gli utenti che tengono particolarmente alla privacy e non vogliono mai rimanere “scoperti”.

Con Kill Switch la connessione a Internet viene interrotta del tutto nell’istante stesso in cui si perde la connessione a uno dei server di NordVPN; in questo modo si verrà sempre protetti, anche nei rari casi in cui si verifica una disconnessione: non si correrà il rischio di esporre la propria identità sul web o sulla pagina che si stava visitando in quel preciso momento.

IP dedicato

Una nuova funzione sempre più richiesta dagli utenti che lasciano la VPN sempre attiva è l’IP dedicato, presente anche su NordVPN come caratteristica aggiuntiva.

Quando si utilizza un server VPN si ottiene un indirizzo IP anonimo e sicuro, ma utilizzato anche da altri utenti del servizio (spesso nello stesso istante); questo crea un problema da non sottovalutare, chiamato “cattivo vicino”, visto che l’attività degli altri utenti potrebbe interferire con la propria navigazione sui siti (per esempio Google mostra spesso una finestra di CAPTCHA per verificare se si è sotto connessione VPN).

Per evitare finestre CAPTCHA e risultare sempre raggiungibili allo stesso indirizzo IP è possibile acquistare un indirizzo IP dedicato, protetto dalle stesse regole di no-log viste in precedenza, ma assegnato solo al proprio utente. In questo modo si evita così di incappare in schermate d’errore o problemi con la libera apertura delle porte per il proprio server o servizio online.

Usabilità e Interfaccia

Ma come funziona NordVPN? Il servizio è dotato di un’interfaccia chiara e precisa per ogni dispositivo compatibile. Per chi si chiede come usare NordVPN, infatti, la risposta è molto semplice: nella maggioranza dei casi è sufficiente premere su “Connetti” per ottenere la connessione più vicina e più veloce, senza dover scegliere manualmente il server di destinazione.

Gli utenti più esigenti o che necessitano di connettersi con un preciso indirizzo IP possono ottenerlo scegliendo la nazione dall’elenco mostrato e connettendosi al server disponibile: in pochi secondi si verrà connessi al server e sarà possibile navigare utilizzando l’indirizzo IP del paese scelto (ottimo per sbloccare servizi non accessibili in Italia).

Sempre dall’interfaccia è possibile scegliere se utilizzare uno dei server speciali disponibili su NordVPN, di cui si parlerà più avanti.

Dalle impostazioni dell’interfaccia è possibile anche scegliere se attivare le funzioni ausiliarie di NordVPN, se cambiare protocollo di connessione (puntando per esempio su NordLynx), se attivare il Kill Switch o se avviare il client direttamente all’avvio del PC.

Compatibilità e dispositivi multipli

NordVPN è disponibile per tutti i principali sistemi operativi e per i dispositivi più utilizzati dagli utenti. Riesce infatti a coprire le esigenze più variegate, in particolare verso gli utenti che vogliono proteggere tutti i dispositivi in casa.

Attualmente la app di NordVPN è disponibile per i seguenti sistemi operativi:

Windows 7/8.1/10/11

macOS

GNU/Linux (con client open source)

ChromeOS

Android

iOS/iPadOS

Android TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast con Google TV

Amazon Kindle Fire

Raspberry Pi

Oltre a questi dispositivi, è possibile avviare una connessione verso i server di NordVPN utilizzando un router dotato di client OpenVPN, un’opzione ottima per proteggere tutti i device connessi alla stessa rete utilizzando una sola connessione.

L’utilizzo di un router VPN può diventare una scelta molto interessante per gli utenti che decidono di utilizzare NordVPN, visto che il servizio supporta fino a 6 dispositivi connessi con lo stesso account; se si hanno più di 6 device da proteggere, quindi, conviene usare un unico router come base per la protezione VPN dei dispositivi che non escono mai di casa (Smart TV, console di gioco fisse, PC fissi, domotica).

Server di Nord VPN

Come già specificato, la rete server di NordVPN è decisamente molto estesa e copre molti Paesi, spesso con server multipli e numerose città o località disponibili per la stessa nazione (basti pensare alle città presenti negli Stati Uniti e disponibili come postazioni server per il servizio).

Oltre ai server standard, è possibile beneficiare anche dei server speciali: Onion Over VPN, Double VPN, Server P2P e Server offuscati.

Onion Over VPN

I server Onion Over VPN sono realizzati per poter deviare il traffico tramite la rete Tor, una rete libera a distribuzione mondiale pensata per nascondere il traffico di rete in maniera anonima.

Utilizzando questo tipo di server si otterrà una connessione VPN sicura e affidabile fino al server di NordVPN e, in uscita dal server, si verrà reindirizzati sulla rete Tor, così da beneficiare di un ulteriore livello di sicurezza e privacy durante la navigazione o le ricerche sul web.

Questo sistema è particolarmente efficace per nascondere le attività delle ONG e dei movimenti per la difesa dei diritti umani (specie nei Paesi dove vige una stretta censura e controllo), ma è importante sapere che l’utilizzo di Onion Over VPN rallenterà la connessione.

Double VPN

Altri server speciali utilizzabili con NordVPN sono i Double VPN, pensati per concatenare due connessioni ai server e ottenere così una doppia cifratura della connessione.

I dati passeranno cifrati sul primo server NordVPN, e poi usciranno per entrare in un secondo server NordVPN (spesso anche lontano geograficamente dal primo server); questo rende la connessione VPN ancora più sicura (risultando particolarmente utile specialmente per le persone esposte dal punto di vista politico o che effettuano giornalismo d’inchiesta e necessitano di mantenere la propria identità anonima).

Esattamente come visto per Onion Over VPN, anche i server Double VPN forniscono una connessione più lenta rispetto ai server VPN normali, rendendoli quindi adatti solo agli utenti che necessitano di un livello di privacy davvero elevato.

Server P2P

Tutti i server forniti da NordVPN sono compatibili con i servizi P2P, e forniscono quindi la massima velocità di download e upload.

L’utilizzo di una VPN è altamente consigliato ogni volta che ci si affida a un servizio di tipo P2P (come per esempio BitTorrent o eMule), visto che il traffico generato da tali servizi viene spesso bloccato o limitato dagli stessi provider Internet, che identificano subito i pacchetti P2P e provvedono a bilanciare la rete per evitare sovraccarichi, sfavorendo gli utenti che usano le reti P2P per scaricare file di grosse dimensioni.

Utilizzando una VPN il traffico P2P risulterà del tutto anonimo e non identificabile, e non scatteranno i blocchi o i rallentamenti previsti dai sistemi di bilanciamento del proprio provider Internet; di fatto si otterranno velocità P2P più elevate in qualsiasi condizioni di rete.

Server offuscati

I server offuscati sono una categoria di server speciali disponibili su NordVPN per tutti gli utenti che temono di essere identificati come “utilizzatori di VPN”.

Sempre più provider, Paesi con censura e servizi di sorveglianza sono in grado di riconoscere il traffico o gli “schemi di traffico” adottati per connettersi a un servizio VPN; anche se non possono scoprire cosa fanno gli utenti all’interno del server o della connessione possono comunque iniziare a monitorare il comportamento “sospetto” di un utente che usa sempre e solo VPN.

Per evitare questo tipo di monitoraggio, è possibile utilizzare i server offuscati di NordVPN, che generano traffico del tutto anonimo, associabile a qualsiasi altro servizio web e non direttamente collegabile all’utilizzo di una VPN; questo protegge la navigazione, in particolare nei Paesi in cui vige una forte sorveglianza attiva delle connessioni di rete e del traffico dati.

Funzioni di sicurezza aggiuntive

Con NordVPN è possibile sfruttare anche due innovative funzioni pensate per migliorare la vita degli utenti che navigano spesso su Internet o scambiano dati e file con amici e parenti: Meshnet e Threat Protection.

Meshnet

La funzione Meshnet è una novità assoluta nel campo dei servizi VPN, e NordVPN è così convinta della sua utilità da fornirla come strumento gratuito per tutti, utilizzabile quindi anche senza nessun abbonamento al servizio (è sufficiente solo un account registrato).

Questa funzione permette di sfruttare la app di NordVPN come un servizio VPN puro, creando quindi dei tunnel cifrati verso i dispositivi o verso altre reti che si desidera siano accessibili anche dal proprio dispositivo primario (che funzionerà come server VPN personale).

Attivando il servizio si otterrà un nome Nord univoco e, con lo stesso account usato sul server, si potranno associare fino 10 dispositivi personali. Questi risulteranno quindi connessi alla stessa rete del server anche quando sono connessi fuori casa (connessione remota VPN), risultando visibili come client di rete e offrendo anche la possibilità di scambiare file e accedere alle risorse di rete condivise.

Ma la Meshnet offre molto di più: è possibile infatti associare fino a 50 dispositivi esterni, invitando nella stessa rete anche i device e le reti degli amici o dei parenti (iscritti a NordVPN). Per aggiungerli è sufficiente inviare loro un invito o accettare un loro invito, così da unire tutte le reti come se fossero parte di un’unica grande rete.

La stessa app fornisce un sistema di scambio file rapido e sicuro, ottimo per scambiare materiali di grosse dimensioni senza dover utilizzare servizi esterni o appoggiarsi a server di cui non si conosce l’origine.

I vantaggi di questa funzione gratuita sono innumerevoli:

connessioni reti aziendali : è possibile unire le reti aziendali senza dover configurare port forwarding o instradamenti, superando anche i firewall o i sistemi di filtraggio;

: è possibile unire le reti aziendali senza dover configurare port forwarding o instradamenti, superando anche i firewall o i sistemi di filtraggio; accesso al gioco LAN da remoto : è possibile giocare insieme con gli amici a un gioco con multiplayer locale LAN anche se ci si trova in città o Paesi diversi;

: è possibile giocare insieme con gli amici a un gioco con multiplayer locale LAN anche se ci si trova in città o Paesi diversi; accesso domotica, stampanti e risorse di rete : è possibile accedere ai dispositivi di domotica, stampanti e risorse di rete come se si fosse direttamente connessi alla rete LAN, anche quando si è fuori casa e si sta utilizzando una connessione dati mobile o di un hotspot Wi-Fi;

: è possibile accedere ai dispositivi di domotica, stampanti e risorse di rete come se si fosse direttamente connessi alla rete LAN, anche quando si è fuori casa e si sta utilizzando una connessione dati mobile o di un hotspot Wi-Fi; scambio file rapido : è possibile scambiare file e cartelle tra tutti i dispositivi connessi alla stessa Meshnet, senza configurare firewall o port forwarding, utilizzando sia la condivisione file di Windows sia la condivisione dei file presente nell’app NordVPN;

: è possibile scambiare file e cartelle tra tutti i dispositivi connessi alla stessa Meshnet, senza configurare firewall o port forwarding, utilizzando sia la condivisione file di Windows sia la condivisione dei file presente nell’app NordVPN; collaborazione a distanza: è possibile unire gruppi di lavoro e team in varie parti del mondo, così da lavorare sullo stesso file o sulla stessa cartella e utilizzando strumenti di gestione dei file accessibili a tutti i membri della rete.

Le connessioni Meshnet, inoltre, sono protette dalla crittografia fornita da NordVPN per tutte le sue connessioni.

Se si utilizza anche un abbonamento NordVPN è possibile instradare il traffico del proprio server personale tramite NordVPN, altrimenti si utilizzerà l’indirizzo IP pubblico del dispositivo che funge da server (con tutti i rischi del caso, visto che tale server risulterà l’unico responsabile del traffico generato).

Threat Protection

Altra funzione interessante disponibile è Threat Protection, un sistema di scansione efficace contro malware e tracker.

Attivando questa funzione si otterrà un vero sistema di sicurezza per il proprio PC, in grado di identificare e bloccare i file sospetti o pericolosi (anche durante i download), evitando così che il computer risulti danneggiato. La funzione è disponibile in due varianti:

Threat Protection Lite : attiva quando ci si connette a un server NordVPN. Essa protegge siti web pericolosi, tracker, siti di download insicuri e contenuti indesiderati.

: attiva quando ci si connette a un server NordVPN. Essa protegge siti web pericolosi, tracker, siti di download insicuri e contenuti indesiderati. Threat Protection: un vero motore di scansione antimalware sempre attivo in memoria, funzionante anche senza connessione VPN attiva. Blocca virus, trojan, ransomware e altre minacce alla sicurezza informatica.

Per ottenere la protezione completa è possibile attivare Threat Protection con un’opzione aggiuntiva all’abbonamento di NordVPN o utilizzando un abbonamento all-in-one (che include tutti i prodotti Nord Security).

Quanto costa NordVPN: piani e sconti

NordVPN prevede prezzi diversi e offre un’ottima scelta sui piani di abbonamento, adattabili a tutte le esigenze.

Come è evidente, i costi di NordVPN sono assolutamente nella media e proporzionati alla qualità del servizio offerto. Oltre a questi piani, NordVPN offre la possibilità di beneficiare anche di un codice sconto in offerta e vari coupon, che cambiano nel tempo poiché destinati a piani speciali temporanei, riservati a periodi promozionali e limitati.

La prova gratuita di NordVPN

NordVPN fornisce una prova gratuita per chiunque si iscriva o acceda direttamente dall’app di NordVPN per dispositivi mobile (Android e iPhone/iPad).

Attivando l’abbonamento dallo smartphone o tablet è possibile provare tutte le funzioni e solo successivamente iniziare a pagare il prezzo dell’abbonamento NordVPN scelto; tuttavia, non è possibile beneficiare di tutte le funzioni offerte da NordVPN gratis per sempre: la prova gratuita ha una durata massima di 7 giorni.

Se non si è interessati, è sufficiente disattivare il rinnovo automatico prima dei 7 giorni, così da non spendere nulla.

Oltre i 7 giorni di test gratis offerti da NordVPN, è possibile beneficiare anche dei 30 giorni di copertura “soddisfatti o rimborsati”, potendo chiedere il rimborso totale della spesa effettuata prima dello scadere del periodo di prova.

Garanzia di rimborso e assistenza clienti

Un buon servizio VPN deve fornire un’ottima assistenza clienti, in modo da andare incontro alle richieste degli utenti, soprattutto quelli alle prime armi, che non sanno utilizzare tutte le funzioni descritte.

Con NordVPN si è coperti sotto tutti i punti di vista: è disponibile l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, operativa sia tramite posta elettronica sia tramite chat. Oltre alla chat e alle email è possibile utilizzare una pagina di supporto ricca di articoli e approfondimenti sulle funzioni di NordVPN.

Per convincere anche gli utenti più scettici NordVPN applica una politica di rimborso totale: su qualsiasi abbonamento attivo è possibile chiedere il rimborso della somma spesa entro 30 giorni dall’acquisto, senza dover fornire motivazioni particolari: basta contattare la chat e chiedere il rimborso prima della scadenza dei 30 giorni.

Non è un caso, infatti, che le opinioni di chi già utilizza NordVPN siano estremamente positive, in particolar modo riguardo al servizio clienti, che a detta degli utenti si dimostra sempre a disposizione in tempi brevissimi.

NordVPN per Netflix e Streaming

NordVPN è un punto di riferimento per tutti gli utenti che desiderano sbloccare i cataloghi multimediali dei servizi di streaming all’estero, come Netflix, e per gli utenti che viaggiano molto in giro per il mondo.

Attivando per esempio una connessione VPN (verso il server italiano di NordVPN) quando si viaggia all’estero è possibile accedere a tutti i servizi di streaming italiani e ai contenuti destinati all’Italia, senza subire le limitazioni d’accesso tipiche per gli utenti che si connettono da un Paese straniero.

Di contro, è possibile accedere ai contenuti degli Stati Uniti o del Regno Unito utilizzando uno dei server presenti in queste nazioni, bypassando eventuali blocchi regionali o sistemi di filtraggio studiati per tenere fuori gli utenti provenienti da Paesi diversi.

NordVPN per il gaming

NordVPN può diventare un compagno fedele per ogni streamer o per ogni gamer professionista, poiché interpone un sistema di protezione tutte le volte che ci si connette a un server di gioco pubblico.

Un utente che utilizza spesso i giochi online o lavora nel mondo dei giochi digitali potrebbe incontrare delle difficoltà a nascondere il proprio indirizzo IP se si connette a server pubblici o self-hosted, rischiando attacchi DDoS, spam o violazioni della privacy.

Con NordVPN è possibile giocare online mantenendo un’elevata qualità di connessione e ping bassi, senza compromettere la sicurezza e la privacy del videogiocatore, che mostrerà al server di gioco solo l’indirizzo IP camuffato fornito dal servizio.

Con l’indirizzo IP dedicato diventa ancora più conveniente usare NordVPN per il gaming, visto che con tale indirizzo è possibile anche partecipare a sessioni di gaming private o in LAN da remoto senza rischiare di esporre i propri dati di connessione personali.

Oltre che per i servizi di streaming e per il gaming, infine, una vpn si rivela particolarmente utile per prenotare viaggi online, poiché evita la discriminazione dei prezzi basata sulla posizione dell’indirizzo IP pubblico da cui si effettuano le ricerche.

Estensione Chrome di NordVPN

Per i possessori di un abbonamento NordVPN è possibile beneficiare di una protezione aggiuntiva sul browser di navigazione utilizzando l’estensione di NordVPN, compatibile con Google Chrome.

Questa estensione si comporta come un proxy sicuro e privato che protegge solo le connessioni generate dal browser. In questo modo è possibile ottenere un indirizzo IP offuscato solo per alcune pagine web o solo per il browser personale, lasciando quindi le altre app del PC o il browser aziendale accessibile con l’indirizzo IP in chiaro.

Oltre all’accesso ai server VPN fornisce anche Threat Protection Lite, proteggendo la navigazione web da tracker, siti indesiderati e contenuti potenzialmente dannosi.

Anche se non presenta tutti gli strumenti di sicurezza visti con l’applicazione di NordVPN, l’estensione rappresenta un’ottima alternativa alla funzione di split tunneling, specie sui computer dove non si vuole o non si può configurare l’accesso VPN per tutti i browser o per le applicazioni presenti nel dispositivo.

Per capire come configurare e usare l’estensione di NordVPN per Chrome è possibile guardare un tutorial su Youtube pubblicato sul canale ufficiale di NordVPN.

NordVPN App mobile

La app di NordVPN può essere scaricata per i dispositivi Android e per iPhone e iPad utilizzando uno dei seguenti link:

L’app di Android è compatibile anche con i televisori dotati di Android TV o Google TV come sistema operativo, incluso il Chromecast con Google TV; oltre all’app per telefoni e tablet è possibile scaricare l’app per Fire TV Stick.

Le app mobile presentano tutte le caratteristiche già viste sulle applicazioni per PC: Threat Protection, server specializzati, instradamento del traffico, Meshnet e avvio automatico connessione VPN.

La app di NordVPN può essere utilizzata gratuitamente, senza alcun abbonamento attivo, per creare connessioni Meshnet e instradare il traffico verso un server VPN casalingo o verso un qualsiasi dispositivo autorizzato all’interno della stessa rete Mesh.

Come installare e usare NordVPN

La app di NordVPN è davvero semplice da installare e configurare su tutti i dispositivi compatibili. Di fatto, l’unico requisito per ciascuna app è la creazione di un account NordVPN, da usare successivamente su tutti i device che si vogliono proteggere (fino a un massimo di 6 dispositivi).

Configurazione NordVPN su PC e Mac

Per aggiungere NordVPN al PC o a un Mac è necessario effettuare il download dell’applicazione giusta in base al sistema operativo, utilizzando per lo scopo i link presenti di seguito:

Dopo aver scaricato l’installer, occorre eseguire il file EXE (su Windows) oppure aprire il file PKG (su Mac), così da poter avviare la procedura di installazione.

Al termine del download è possibile usare subito NordVPN facendo doppio clic sull’icona dell’app sul desktop del PC o premendo sul tasto Start (o su Launchpad) e cercando il nome dell’app. Si aprirà così la schermata di login, dove poter inserire le credenziali d’accesso del proprio account.

Configurazione NordVPN su smartphone e tablet

Su smartphone e tablet valgono le indicazioni viste finora. Gli utenti che amano scaricare le app direttamente dagli store possono avviare il Google Play Store o l’Apple App Store e cercare NordVPN, avviando così l’installazione dell’app ufficiale.

Non appena l’operazione termina, bisogna aprire l’app e inserire le credenziali per accedere subito alle funzioni del servizio; alla prima connessione a un server VPN verrà richiesto di autorizzare l’utilizzo della VPN sul telefono o sul tablet, autorizzazioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Configurazione NordVPN su Smart TV

Su Smart TV la configurazione varia in base al sistema operativo fornito insieme al televisore. Gli utenti che dispongono di Android TV o Google TV non devono far altro che aprire il Google Play Store e caricare la app NordVPN, del tutto identica a quella vista sui device Android.

Per i possessori di televisori Smart proprietari (come per esempio LG e Samsung) il metodo più semplice per beneficiare della protezione di NordVPN prevede l’uso del Fire TV Stick o del Chromecast con Google TV, su cui è possibile installare facilmente la app di NordVPN.

In alternativa, è possibile proteggere le Smart TV utilizzando un router VPN compatibile con OpenVPN o preconfigurato all’utilizzo degli account NordVPN.

Pro e contro di NordVPN

NordVPN può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei migliori servizi VPN disponibili sul mercato e, nonostante ciò, presentare comunque dei difetti che potrebbero far storcere il naso agli utenti più esigenti o che cercano funzioni specifiche.

Pro Connessione sicura e cifrata su ogni dispositivo

Protocollo proprietario NordLynx

Politica di no-log autentica e certificata

Rete server estesa e veloce

Meshnet totalmente gratuito Contro Solo 6 dispositivi configurabili per l'utilizzo simultaneo

NordLynx non è sempre utilizzato come protocollo di default

Prezzo accessibile solo con abbonamenti di lunga durata

Alternative a NordVPN

Se i difetti di NordVPN non convincono e si desidera provare delle alternative altrettanto efficaci e sicure, è possibile dare uno sguardo ai seguenti servizi VPN:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

Chrome OS

Smart TV Prezzo: da 1.71 € /mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 2.19 € /mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 6.25 € /mese Provala subito

Surfshark : questo servizio VPN offre connessioni sicure, con un sistema di cifratura molto simile a quello visto su NordVPN, essendo gestito dalla stessa società (Nord Security). Il principale vantaggio di Surfshark è la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi ;

: questo servizio VPN offre connessioni sicure, con un sistema di cifratura molto simile a quello visto su NordVPN, essendo gestito dalla stessa società (Nord Security). Il principale vantaggio di Surfshark è la possibilità di connettere un ; Atlas VPN : questo servizio dispone di una piccola rete server molto efficiente. Atlas VPN può essere utilizzato su un numero illimitato di dispositivi e presenta degli abbonamenti con prezzi molto economici ;

: questo servizio dispone di una piccola rete server molto efficiente. Atlas VPN può essere utilizzato su un numero illimitato di dispositivi e presenta degli abbonamenti con ; CyberGhost : un altro valido servizio VPN dotato di una rete server davvero molto estesa (oltre 7000 server) e di server solo RAM ; con questo servizio è possibile connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente;

: un altro valido servizio VPN dotato di una (oltre 7000 server) e di ; con questo servizio è possibile connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente; ExpressVPN: il servizio VPN più famoso per la velocità incredibile dei server presenti sulla propria rete (perdita media inferiore al 20%, anche sui server molto lontani). Anche per questo gli abbonamenti tendono a essere più costosi della media.

Queste sono attualmente le uniche vere alternative a NordVPN, anche se alcune di esse non dispongono delle funzionalità aggiuntive viste in questa guida.

Giudizio conclusivo

Analizzando tutte le caratteristiche di NordVPN è possibile affermare che, al netto di alcuni aspetti ancora migliorabili, il servizio vanta sicuramente tanti pregi.

Come si è visto in questa recensione, i principali vantaggi che rendono NordVPN superiore alla concorrenza sono la presenza del protocollo proprietario NordLynx, che si dimostra davvero veloce in tutte le occasioni (anche se non attivo di default), la politica di no-log sottoposta a revisione esterna e pensata per proteggere davvero la privacy degli utenti (con codici di connessione casuali e non rintracciabili), la presenza del server di autenticazione in un Paese al riparo da spioni (Panama), l’utilizzo di un’applicazione totalmente open source su GNU/Linux e il lancio del servizio Meshnet, che offre a tutti gli utenti la possibilità di creare gratis le proprie connessioni VPN per lavorare, unire reti aziendali, giocare online con gli amici e scambiare velocemente file di grosse dimensioni. I costi previsti dai vari piani di abbonamento a NordVPN, infine, sono giusti e proporzionati alla qualità del servizio.

Domande frequenti su NordVPN NordVPN cosa è e come funziona? NordVPN è un servizio VPN ad abbonamento in grado di cifrare la connessione tra il proprio dispositivo e il sito web o il servizio che si contatta tramite Internet. Questo servizio si occupa di creare un tunnel cifrato verso uno dei propri server e di fornire all’utente un indirizzo IP mascherato, così da proteggere la propria identità su Internet ed evitare di essere monitorati o identificati. Quanto costa l'abbonamento di NordVPN? Il servizio dispone di svariati abbonamenti tra cui scegliere, in grado di adattarsi a tutti i tipi di esigenze: è possibile scegliere l’abbonamento mensile, l’abbonamento annuale o l’abbonamento biennale. L’abbonamento più economico è il biennale, disponibile a 3,49€ al mese (83,76€ per i primi due anni). In alcune occasioni sono presenti anche abbonamenti speciali a tempo limitato (come per esempio l’abbonamento a 3 mesi), accessibili solo tramite associate o siti sponsorizzati. Come ottenere NordVPN gratis? Ci sono svariati metodi per ottenere NordVPN gratis, senza di fatto spendere nemmeno un euro. Il metodo più semplice prevede di scaricare l’app del servizio su un telefono o su un tablet e attivare la prova gratuita di 7 giorni, abbinabile a uno degli abbonamenti offerti; allo scadere dei 7 giorni il rinnovo sarà automatico, ma sarà possibile disattivarlo prima della scadenza. Su qualsiasi abbonamento è possibile beneficiare comunque del rimborso totale a 30 giorni, richiedendo l’intera somma spesa prima della scadenza del periodo di rimborso. NordVPN è legale? NordVPN è un servizio legale in tutti i Paesi che permettono di installare un servizio VPN sui propri dispositivi. Il suo utilizzo può diventare problematico solo nelle nazioni in cui vige una forte censura e uno stretto controllo sulle comunicazioni via Internet (come per esempio in Cina). In questi Paesi è consigliabile utilizzare sempre i server offuscati per poter nascondere la propria attività via Internet, così da evitare di essere identificati come “utilizzatori di VPN”, generando sospetti e anche problemi giudiziari. Quanti dispositivi posso usare con NordVPN? Con l’abbonamento a NordVPN è possibile connettere fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente; raggiunto tale limite è necessario rimuovere qualche vecchio device per poterne aggiungere di nuovi. L’unica funzione che permette di usare più dispositivi è Meshnet, che supporta fino a 10 dispositivi personali e fino a 50 dispositivi esterni. NordVPN è sicuro? NordVPN è un servizio estremamente sicuro per proteggere la propria privacy online, anche grazie ai numerosi sistemi di sicurezza integrati all’interno dell’app per stabilire una connessione con il server scelto. Tutti i server sono Only-RAM e con NordLynx si ottengono dei codici di connessione casuali e non associabili a nessun utente; in questo modo i pochi dati raccolti (sul tempo di connessione e sulla quantità di dati scambiati) vengono cancellati nell’istante stesso in cui ci si disconnette.

