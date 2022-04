Vivo X80 Series: lo sbarco in Europa è previsto il prossimo 8 maggio

A distanza di poche ore dal lancio in Cina dei nuovi smartphone di fascia alta Vivo X80 e Vivo X80 Pro, un nuovo indizio indica che il colosso cinese avrebbe intenzione di renderli disponibili anche nei mercato internazionali, compresa l’Europa, a partire dal prossimo 8 maggio.

Entrambi i device, lo ricordiamo, saranno temporaneamente disponibili in esclusiva in Cina a partire da 29 di questo mese; a distanza di poco più di una settimana, però, potrebbero sbarcare anche qui da noi con un prezzo di lancio non ancora noto.

Vivo X80 Series sarà disponibile anche in Europa dall’8 maggio?

Vivo X80 e X80 Pro sono due smartphone di altissimo livello caratterizzati da un design ricercato e un comparto hardware di incredibile livello: processori di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1/MediaTek Dimensity 9000, RAM di tipo LPDDR5, spazio interno di tipo UFS 3.1, fotocamere potenti con lenti ZEISS e processore d’immagine V1+, batteria da 4700/4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W e Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean (Funtouch OS in Occidente).

Scheda tecnica Vivo X80 Pro

Display AMOLED Samsung E5 da 6.78 a risoluzione Quad HD+ da 3200 × 1440 pixel con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1/MediaTek Dimensity 9000 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera principale con sensore Samsung GNV da 50MP con apertura f/1.3″ , flash LED e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP con apertura f/2.2, sensore Sony IMX663 per foto ritratto da 12 MP con apertura f/1.85 e sensore periscopico da 8 MP con OIS, zoom ottico 5x, super zoom 60x e apertura f/3.4;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.45;

Dimensioni: 164.57 × 75.3 × 9.10 mm;

Peso: 215 grammi (Black)/219 grammi (Orange e Blue);

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.2 (Bluetooth 5.3 con il Dimensity 9000), GPS + GLONASS;

Batteria da 4700 mAh con frequenza di aggiornamento da 80W su cavo, 50W in wireless e ricarica wireless inversa da 10W;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Scheda tecnica Vivo X80