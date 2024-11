Samsung One UI 7: in questo nuovo video ricorda tantissimo iOS

Samsung ha confermato che il lancio della prima beta pubblica di One UI 7 è stato rimandato a dicembre, ma le novità emerse promettono una revisione significativa dell’interfaccia.

Un recente video, condiviso dal leaker Ice Universe, ci mostra alcune delle nuove animazioni ed il pannello delle impostazioni rapide, che nella One UI 7 di Samsung è stato completamente ridisegnato per offrire un’esperienza d0uso più pulita ed intuitiva.

Le novità della One UI 7 di Samsung

Samsung ha sviluppato un nuovo pannello delle impostazioni rapide che, per il suo layout, ricorda alcune caratteristiche di iOS. Le opzioni principali, come Wi-Fi e Bluetooth, saranno predominanti nella zona superiore, mentre altre funzioni come la modalità aereo, la torcia e la posizione verranno disposte in una griglia ordinata subito in basso, contenuta in un rettangolo con angoli arrotondati. Si prevedono ulteriori opzioni per la personalizzazione, ma non è ancora chiaro se gli utenti potranno riorganizzare o ridimensionare questi controlli.

Le animazioni di sistema appaiono decisamente più veloci e fluide, determinando una maggiore reattività della One UI 7. Ovviamente, le prestazioni varieranno in base al dispositivo utilizzato, ma questo miglioramento rappresenta un importante progresso per l’interfaccia grafica di Samsung, che cerca di competere direttamente con iOS.

L’ispirazione al sistema operativo di Apple è ben percepibile anche in altre aree della One UI 7, con l’introduzione di widget interattivi nella schermata di blocco, un lettore multimediale ridisegnato ed una funzionalità NowBar simile alla Dynamic Island. Questi cambiamenti sono parte integrante di una strategia per modernizzare l’interfaccia, rendendola più accattivante e funzionale.

Nonostante l’azienda si sia concessa tutto il tempo necessario per sviluppare questo nuovo aggiornamento, è probabile che la beta iniziale presenti ancora dei bug, il che risulterebbe alquanto comprensibile trattandosi di una release sperimentale. Tuttavia, le anticipazioni trapelate finora lasciano intendere che la One UI 7 di Samsung rappresenterà un notevole valore aggiunto per i dispositivi Galaxy.