iPhone sempre uguali? Apple gioca la carta della nuova Dynamic Island

Secondo il noto analista Jeff Pu, gli iPhone 17 Pro dovrebbero distinguersi per la presenza di una Dynamic Island significativamente più stretta rispetto ai modelli precedenti, tra cui gli iPhone 16 Pro.

Questa novità potrebbe essere attribuita all’implementazione di sottilissime metalenti per il Face ID, che differiscono rispetto alle lenti curve tradizionali per la forma e per una maggiore capacità di messa a fuoco e di cattura della luce.

Dynamic Island più stretta sugli iPhone 17 Pro ?

La Dynamic Island è stata introdotta a partire dagli iPhone 14 Pro, per poi essere mantenuta con le stesse dimensioni nei modelli 15 e 16. L’adozione delle metalenti non solo consentirebbe di ridurre le dimensioni del notch per il Face ID ma consentirebbe anche di ottimizzare l’efficienza e le prestazioni del sistema di riconoscimento facciale. Per cui, ad un nuovo impatto estetico corrisponderebbero anche performance più affidabili.

Oltre alla nuova Dynamic Island, si prevede che gli iPhone 17 Pro offriranno una serie di innovazioni anche per quanto riguarda l’intero display, come l’integrazione della tecnologia LTPO3, migliorando l’efficienza energetica rispetto ai pannelli LTPO2. Grazie allo standard LTPO3, i display degli iPhone 17 Pro sarebbero in grado di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento, senza ricorrere ad alcun hardware aggiuntivo, riducendo quindi il consumo energetico per migliorare la durata della batteria. Inoltre, un display con tecnologia LTPO3 farebbe la differenza anche per gli angoli di visione, con una luminosità superiore del 40% rispetto agli schermi LTPO2.

Un ulteriore upgrade è previsto con l’introduzione del chip A19 Pro a 3 nm di TSMC, assicurando performance più elevate e con una minore incidenza sull’autonomia dello smartphone. Qualora i suddetti rumor venissero confermati, i futuri iPhone 17 Pro e 17 Pro Max offrirebbero un apprezzabile restyling unito a prestazioni di livello superiore rispetto ai modelli attuali, ma basteranno queste novità per recuperare terreno in un settore che dedica sempre più attenzione agli smartphone pieghevoli?